【日本東京奧運】 奧運「五朝元老」盧彥勳男單首輪不敵德國　20年職業網球生涯謝幕

（台灣英文新聞／體育組 綜合報導）台灣網球好手、 奧運「五朝元老」的盧彥勳今（25）日在東京奧運網球男單首輪，碰上大會第4種子德國好手茲韋列夫（Alexander Zverev），以1比6、3比6吞敗止步，這場比賽成為盧彥勳20年職業網球生涯最終戰。

綜合中央社報導，從2004年雅典奧運起，盧彥勳連續取得5屆奧運參賽資格，最佳成績為2008北京奧運打入16強， 盧彥勳預計今年結束20年職業生涯，東京奧運後正式退役。

小時候爸爸帶著全家到網球場看哥哥練球，開啟了盧彥勳對網球的興趣，升上小學二年級後正式加入球隊。國中二年級盧彥勳首度出國比賽，在泰國清邁東亞青少年網球賽奪冠，出國之行讓他眼界大開。

盧彥勳2001年正式轉戰職業，當年也在北京世大運網球男單拿下銅牌，2003年大邱世大運男單更是奪金。2004年首度取得奧運參賽資格，2006年則在杜哈亞運男團、混雙都拿銅牌。

2008年北京奧運是盧彥勳二度參加奧運，最終打入16強；2010年盧彥勳在溫布頓網球賽男單16強擊敗美國前世界球王羅迪克（Andy Roddick）闖進8強，不僅是台灣第一人，也成為繼1995年日本松岡修造後亞洲選手第一人、一戰成名。

盧彥勳在2012年倫敦奧運男單首輪被淘汰，2016年里約奧運也未能進入32強。目前他生涯共贏得29座ATP挑戰賽單打冠軍，為ATP挑戰賽最多男單頭銜紀錄保持人。