中國鄭州「京廣隧道」遭洪水吞噬　外傳解放軍全面接手！死亡人數恐成「國家機密」

(台灣英文新聞/國際組 綜合報導)中國河南省鄭州連日豪雨成災,造成傷亡慘重,其中又以「京廣隧道」遭洪水吞沒最受矚目,許多人車被困在隧道裡來不及逃出,被外界稱為「死亡隧道」,中國各大社群平台上有大量尋找失蹤親友的消息,但官方卻宣稱僅找到4具遺體,遭外界質疑真實的傷亡人數恐怕高於官方數字。

綜合媒體報導, 鄭州市城管局黨委副書記李平表示,搜救人員從京廣北路隧道內找到4名遇難者,拖出至少265輛汽車,抽水作業仍在進行中。

李平進一步說明,隧道內淹水最深達到13公尺左右,經過3天的抽水搜救,隧道內水面下降到1.2至1.5公尺時,目測隧道內已沒有其他車輛被困,但隧道內是否還有被困人員,李平表示還無法確定。

自由亞洲電台引述某位鄭州市居民說法,官方一直在掩蓋洪災的嚴重程度,許多尋找受困親人的民眾遭到「維穩力量」阻擋接近,而其他受災嚴重的社區還處於封閉狀態,不允許居民回家,推測許多地下車庫也有災情。

該報導還指出,中國各大社群平台湧現大量尋找鄭州失蹤者的訊息,當中包括鄭州周邊城鎮,其中一個網站列出的失蹤者多達130人。

自由時報提到,有中國網友爆料,由於這次傷亡太過慘重,整個京廣隧道相關工作已由解放軍接手,這意味著此一事件可能已上升至「國家機密層級」,外界恐永遠無法得知隧道內的真相。

流亡澳洲的中國異議政治漫畫家「巴丟草 Badiucao」在推特上傳一段影片,畫面中可見搜救人員從隧道中將一具具遺體搬出,他說,目前還有很多人車受困在隧道裡,死者遺體則陸續被搬出。

巴丟草進一步表示,當局現禁止媒體進入或接近現場,「我們無從得知有多少生命在這場災難中喪生,也無法知道洪水來襲當下,為何這條隧道沒有即時關閉?」

1. Video from 京广隧道 JingGuang tunnel , Zhengzhou.

Many cars trapped inside.

Bodies can b seen carried out from there

Media r not allowed to enter

We dont know how many lost life there and who they are.

Or Why the tunnel not shut down when flood coming?!pic.twitter.com/9Fo3x56WPo