中國鄭州「京廣隧道」遭洪水吞噬　外傳解放軍全面接手！死亡人數恐成「國家機密」

因連日暴雨，中國河南省鄭州市區南北交通大動脈「京廣隧道」遭洪水吞沒。(截圖自「巴丟草 Badiucao」的推特) 因連日暴雨，中國河南省鄭州市區南北交通大動脈「京廣隧道」遭洪水吞沒。(截圖自「巴丟草 Badiucao」的推特)

（台灣英文新聞／國際組 綜合報導）中國河南省鄭州連日豪雨成災，造成傷亡慘重，其中又以「京廣隧道」遭洪水吞沒最受矚目，許多人車被困在隧道裡來不及逃出，被外界稱為「死亡隧道」，中國各大社群平台上有大量尋找失蹤親友的消息，但官方卻宣稱僅找到4具遺體，遭外界質疑真實的傷亡人數恐怕高於官方數字。

綜合媒體報導， 鄭州市城管局黨委副書記李平表示，搜救人員從京廣北路隧道內找到4名遇難者，拖出至少265輛汽車，抽水作業仍在進行中。

李平進一步說明，隧道內淹水最深達到13公尺左右，經過3天的抽水搜救，隧道內水面下降到1.2至1.5公尺時，目測隧道內已沒有其他車輛被困，但隧道內是否還有被困人員，李平表示還無法確定。

自由亞洲電台引述某位鄭州市居民說法，官方一直在掩蓋洪災的嚴重程度，許多尋找受困親人的民眾遭到「維穩力量」阻擋接近，而其他受災嚴重的社區還處於封閉狀態，不允許居民回家，推測許多地下車庫也有災情。

該報導還指出，中國各大社群平台湧現大量尋找鄭州失蹤者的訊息，當中包括鄭州周邊城鎮，其中一個網站列出的失蹤者多達130人。

自由時報提到，有中國網友爆料，由於這次傷亡太過慘重，整個京廣隧道相關工作已由解放軍接手，這意味著此一事件可能已上升至「國家機密層級」，外界恐永遠無法得知隧道內的真相。

流亡澳洲的中國異議政治漫畫家「巴丟草 Badiucao」在推特上傳一段影片，畫面中可見搜救人員從隧道中將一具具遺體搬出，他說，目前還有很多人車受困在隧道裡，死者遺體則陸續被搬出。

巴丟草進一步表示，當局現禁止媒體進入或接近現場，「我們無從得知有多少生命在這場災難中喪生，也無法知道洪水來襲當下，為何這條隧道沒有即時關閉？」

1. Video from 京广隧道 JingGuang tunnel , Zhengzhou.

Many cars trapped inside.

Bodies can b seen carried out from there

Media r not allowed to enter

We dont know how many lost life there and who they are.

Or Why the tunnel not shut down when flood coming?!pic.twitter.com/9Fo3x56WPo — 巴丢草 Badiucao (@badiucao) July 22, 2021

鄭州市區南北交通大動脈「京廣隧道」是多個隧道的統稱，包括京廣北路隧道、京廣南路隧道以及淮河路隧道等。其中位於市中心的京廣北路隧道途經鄭州火車站等車流量密集區域，在非雨季時也常出現交通堵塞情況。