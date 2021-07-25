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台灣降為二級警戒　漢來與王品7/27起陸續恢復內用

By 生活組, 台灣英文新聞－編輯
2021/07/25 10:06
全台自27日起調降為疫情二級警戒，集會活動人數上限將放寬至室內50人、室外100人，餐飲業只要依照衛福部內用規定處理即可開放。 (示意圖/...

全台自27日起調降為疫情二級警戒，集會活動人數上限將放寬至室內50人、室外100人，餐飲業只要依照衛福部內用規定處理即可開放。 (示意圖/...

（台灣英文新聞／生活組　綜合報導）自27日起全台調降為疫情二級警戒，餐飲集團漢來美食、王品將陸續恢復內用服務，但部分門市因配合台北、新北與宜蘭等地方政府規範，暫未開放內用。

全台自27日起調降為疫情二級警戒，集會活動人數上限將放寬至室內50人、室外100人，餐飲業只要依照衛福部內用規定處理即可開放，但也須看地方政府開放與否，例如雙北和與宜蘭政府尚未放寬餐飲內用。

漢來美食餐飲集團發布新聞稿指出，各品牌餐廳將於7月27日恢復內用營業。台北市餐廳則配合規定，預計8月3日恢復內用。

王品集團則宣布，除了台北、新北、宜蘭3縣市，王品集團全台172家門市，將在27日恢復內用服務。

漢來美食表示，因應降級鬆綁，旗下各品牌餐廳均謹慎面對，做好充足準備，已採購足夠桌位隔板和酒精消毒噴劑。

不過，吃到飽餐廳因大幅度調整供餐方式，準備須更多時間，「漢來海港餐廳」將於7月30日統一開放內用，台北敦化店、天母店配合規定，預計8月3日再開放。

王品表示，遵照各縣市政府公布規範，做好一切準備，26日將全面清消門市，街邊店當天全部暫停營業，不提供外帶、外送服務；百貨和賣場的門店配合規定，營業時間結束後，於深夜進行清消。至於台北、新北、宜蘭共110家門店，26日照常提供外帶、外送服務。

王品說，已經採購1萬份快篩試劑，免費提供給全體員工居家快篩，落實「同仁安全、顧客安心」。
餐飲內用
漢來
王品

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