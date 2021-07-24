【日本東京奧運】台灣正副總統、行政院長向柔道銀牌楊勇緯道賀　金曲歌后阿爆也讚「排灣族的驕傲」!

自左至右依序為柔道銀牌台灣楊勇緯, 金牌日本選手高藤直壽, 兩位銅牌得主哈薩克籍Yeldos Smetov與法國籍Luka Mkheidz... 自左至右依序為柔道銀牌台灣楊勇緯, 金牌日本選手高藤直壽, 兩位銅牌得主哈薩克籍Yeldos Smetov與法國籍Luka Mkheidze, 在24日的頒獎典禮上合影 (美聯社)

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（台灣英文新聞/政治組 綜合報導）日本東京奧運男子柔道60 公斤級決賽，中華隊選手楊勇緯奪下銀牌。總統蔡英文、副總統賴清德與行政院長蘇貞昌等，今天(24日) 都在臉書恭喜楊勇緯，締造台灣歷史新紀錄，並恭喜日本的高藤直壽選手獲得金牌。

東京奧運24日登場的男子柔道60公斤級賽程晚間順利告一段落，最終由地主國日本選手高藤直壽勇奪金牌，台灣好手楊勇緯則獲銀牌。賽後日本國旗與中華隊旗在場中緩緩升起。中央社

東京奧運今天晚間進行男子柔道60公斤級決賽，楊勇緯對戰世界排名第2的里約奧運銅牌得主日本高藤直壽，最後拿下銀牌。

蔡總統、副總統賴清德晚間分別在臉書上恭喜楊勇緯選手，締造台灣歷史新紀錄。賴副總統還特別鼓勵女子柔道選手林真豪，以及取得第4名成績的女子舉重選手方菀靈。

總統在臉書上說，參加柔道男子60公斤級項目的楊勇緯選手，今天從早上拚戰到傍晚，一路闖關，最後勇奪銀牌。「這是本屆東京奧運台灣第一面獎牌，更是台灣柔道首度在奧運獲得獎牌！」

總統也恭喜金牌得主－日本的高藤直壽選手。在奧運殿堂上，台日選手精采過招，世界頂尖的競技，實在讓人感動。

賴副總統表示，「台灣奧運史上第一面柔道銀牌！勇者無懼－楊勇緯」。即使嘴角泛著鮮血，仍展現韌性與毅力，一步步踩穩，求勝心強烈，過關斬將，在金牌賽中雖敗猶榮，為台灣取得東京奧運的第一面獎牌，也開創台灣柔道新高峰。

賴副總統說，去年(2020）比賽，楊勇緯曾因為肌肉受傷而退賽，在這一年期間，他開發新戰術、不斷進步，這次奧運會賽，取得台灣柔道史上最佳成績，已經是台灣人共同驕傲，更感謝柔道隊劉文等總教練一路對選手的細心指導。

除此之外，賴副總統特別鼓勵女子柔道選手林真豪，感謝她背負國人期待與壓力，創下女子柔道48公斤量級最佳成績，也恭喜女子舉重選手方菀靈取得第4名，期待3年後的奧運賽場，能再次看到她們活躍的身影。

副總統恭喜楊勇緯，並說「勇敢無懼是你的關鍵詞，這份驕傲與喜悅，我們與你一起分享」；同時，恭喜地主國日本高藤直壽選手奪下金牌。

台灣柔道好手、「排灣族勇士」楊勇緯的父母很低調，24日都在家中觀看兒子比賽，直到楊勇緯確定奪牌後，他的父親許鴻明（右）與母親楊秀鳳（左）才步出家門接受媒體採訪。楊秀鳳說，楊勇緯很努力，有拚到想要的路以及目標，更讓全世界看到台灣柔道的成績。中央社

行政院長蘇貞昌比正副總統早一小時在臉書po道賀文，恭喜「柔道男神」楊勇緯，獲得台灣在本屆奧運首面獎牌。

蘇貞昌在臉書表示，來自台中后里、有「柔道男神」稱號的楊勇緯選手，獲得台灣在本屆奧運首面獎牌，這面男子60公斤級柔道銀牌，同時也是台灣柔道史上首面奧運獎牌。

蘇貞昌說，感謝楊勇緯與所有代表隊隊職員的打拚，盼大家繼續為台灣選手加油。

除此之外排灣族金曲歌后阿爆今天也在臉書表示，楊勇緯是「排灣族人的驕傲。」

楊勇緯今天在東京奧運力戰世界排名第2的里約奧運銅牌得主日本高藤直壽，拿下銀牌。

排灣族金曲歌后阿爆（阿仍仍）今天在臉書貼出楊勇緯照片寫道：「走到這裡已經超級棒，恭喜奧運柔道銀牌拿下，帥度我個人給金牌最大那種，排灣族人的驕傲。一切都是養分期待繼續茁壯，謝謝你們帶來那麼好看的比賽。楊勇緯辛苦了。」

阿爆也鼓勵跆拳道選手蘇柏亞和柔道選手林真豪，並祝福所有選手比賽順利。

中央社報導, 排灣族歌手Matzka則在臉書貼出楊勇緯領獎畫面表示，「銀的真漂亮。」

網友也留言表示，「已經很棒，累積能量經驗，期待下次的爆發。」「除了大拇指，還是大拇指。」「超精采，超厲害的排灣勇將。」

台中「柔道男神」楊勇緯首次出征東奧，今天就為台灣奪下銀牌，他的母親在比賽後出面接受採訪時表示，楊勇緯的努力，有拚到想要的目標，更讓全世界看到台灣柔道的成績。

楊勇緯與「台中女力」林真豪兩人都取得東京奧運參賽門票，分別參加男子組60公斤級及女子組48公斤級競賽，林真豪在復活賽中失利未能奪牌，而楊勇緯則一路過關斬將奪下銀牌，這已是台灣在歷屆奧運柔道賽中的最佳成績。

楊勇緯的父母很低調，今天都在台中家中觀看兒子的比賽，直到楊勇緯確定奪牌後，他的父親許鴻明與母親楊秀鳳才步出家門接受媒體採訪。

楊秀鳳掩不住興奮表示，看到楊勇緯奪牌真的很高興，楊勇緯能奪牌要感謝他自己，有拚到自己想要的路，達到自己的目標。

雖然楊勇緯在冠亞軍賽中沒能拿下金牌，楊秀鳳認為，奧運不是只有這一次，以後還有機會，這次也讓全世界看到台灣柔道的成績，其實楊勇緯一些比賽戰略，該怎麼應對，都有跟哥哥一起研究過。

楊勇緯在新民高中時的柔道教練林士玄今天也一直關注楊勇緯的比賽，他說，一直對楊勇緯深具信心，這個孩子很聽話，叫他做什麼都會做到，還會自己加強，靠自己不斷努力，在過去的國內外比賽中，已經展露成績出來。