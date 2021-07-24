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台灣台積電赴德投資可能性　德國在台協會處長王子陶：有跡象顯示很積極

德國在台協會處長王子陶日前結束3年任期，離台前受訪表示，德國是歐洲半導體產業中心，相信台積電幾年後將前進德國開展業務，「或許還會更早，現在已經有非常積極的跡象」。

By 財經組, 台灣英文新聞
2021/07/24 21:05
德國在台協會處長王子陶日前離任，7月7日他受訪時表示，德國政府希望疫苗交易不受任何政治外力干擾，盼能促成公平交易，因此積極協助台灣購得疫苗...

德國在台協會處長王子陶日前離任，7月7日他受訪時表示，德國政府希望疫苗交易不受任何政治外力干擾，盼能促成公平交易，因此積極協助台灣購得疫苗...

（台灣英文新聞/財經組 綜合報導）德國在台協會處長王子陶日前結束3年任期，離台前受訪表示，德國是歐洲半導體產業中心，相信台積電幾年後將前進德國開展業務，「或許還會更早，現在已經有非常積極的跡象」。

台灣台積電赴德投資可能性　德國在台協會處長王子陶：有跡象顯示很積極外交部長吳釗燮（右）7月16日頒贈特種外交獎章給德國在台協會處長王子陶（左），感謝他駐台期間積極扮演增進台德關係的橋梁。 （外交部提供） 中央社

王子陶（Thomas Prinz）日前接受「德國之聲」（Deutsche Welle）訪問時說，台灣及德國在各個領域都有深化關係的空間；就政治領域而言，「我們不必總是看某個體積巨大的鄰居眼色，而是能視台灣為一個自主之地、依靠自己的力量，成為我們德國的重要夥伴」。

經貿方面，王子陶說，德國希望台灣半導體產業赴德投資。歐洲對5G等各種新技術的需求正迅速成長，而德國是歐洲半導體產業中心，相信幾年後，台積電將來德國拓展業務。

談到共機近年頻繁擾台的狀況，王子陶說，兩岸幾乎沒有直接對話渠道，台灣附近空域經常發生這種情況，令他非常憂心。中國政府在挑釁，試探能走多遠而不引發對方的強烈反應；不僅僅在台灣，在釣魚台、喜馬拉雅等地也可見類似做法，這背後有一套策略。

王子陶也說，希望當前的挑釁不要發展到真正引發衝突程度，衝突的危害實在太大，全球經濟會面臨巨大風險，全世界也將遭遇巨大危險，「我希望各方保持理智，不要走到那一步」。

王子陶離台後，台灣女婿許佑格（Jörg Polster）將接任德國在台協會處長。許佑格於德國德勒斯登工業大學（Technical University Dresden）攻讀物理學並獲博士學位。根據公開資料，自1993年來，許佑格派駐的地點橫跨亞洲及美洲，並於2000年初於德國在台協會任職。

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