「倫敦歡迎你！」倫敦撥款90萬英鎊助香港人落腳

（台灣英文新聞／楊琇羽 綜合外電報導）倫敦市長沙迪克汗（Sadiq Khan）近日在接受英國當地媒體專訪時表示，截至今年3月英國已收到超過34,300件來自香港的簽證申請，沙迪克汗預估有三分之一的港人會選擇在倫敦落腳，而市政府已做好準備，包括撥款90萬預算協助住房安置、就業和入學 ，來迎接這群新住民。

沙迪克汗表示，英國原預計第一年會有12至15萬名持有BNO的港人來到英國長居，但可能受到疫情影響，數字未如預期。香港現列在英國綠色清單中，因此香港民眾抵英後無需隔離，除非入境時病毒檢測結果為陽性。

除了倫敦，早在今年4月，英國政府也宣布計劃撥款4,300萬英鎊，向透過英國國民（海外）護照（BNO）簽證計劃移民到當地的香港人，提供房屋、工作和入學等方面的支持。持有BNO的港人，最長可停留英國5年，期限過後，他們可申請居留及入籍。

根據BBC的資訊，BNO（British National Overseas）全稱為英國國民（海外），這是1997年香港主權移交前英國為香港人推出的一項特別政策。BNO是一種英國國籍，符合這一資格的人士可以持有BNO護照，但他們不是英國公民，不能全面享有英國公民享有的權利。

沙迪克汗說，英國對於香港人有份歷史上的責任，港人未來到英國會受到歡迎與支持，若要創業也會有銀行貸款支持；政府也會嚴禁歧視，確保他們受到公平待遇。隨著數十萬人因疫情和英國脫歐而離開倫敦，使得倫敦的就業市場上創下有史以來最多的職位空缺，這也將使得香港移民有更多機會在當地覓得工作。

德國之聲報導，根據香港保安局官方統計，自從中國去年6月實施香港國安法後，截至今年6月底，已有114人被逮捕，其中64人被起訴，年齡介於15歲至79歲，最重的罪名有「串謀顛復國家政權」及「串謀勾結外國勢力」。