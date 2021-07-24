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恭喜!【日本東京奧運】中華隊楊勇緯闖入冠軍戰•奪得銀牌!!!　寫下奧運台灣柔道最佳成績!

▲金牌爭奪戰結果, 在台灣時間24日晚間18時50分左右出爐, 恭喜楊勇緯(Yang Yung Wei)奪得銀牌, 雖敗猶榮!▲這面銀牌是台灣代表團在奧運柔道賽史上的第1面獎牌，寫下隊史紀錄。▲楊勇緯今天(7/24) 稍早在東京奧運柔道男子60公斤量級4強賽，擊敗法國選手姆凱德澤（Luka Mkheidze），挺進冠軍賽, 坐二望一。

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By 宇妍, 台灣英文新聞
2021/07/24 18:03
圖為楊勇緯24日迎戰法國柔道選手Luka Mkheidze的情形 (路透) 

圖為楊勇緯24日迎戰法國柔道選手Luka Mkheidze的情形 (路透) 

更新時間: 2021-07-24 19:19

首次發稿: 2021-07-24 18:03

（台灣英文新聞/國際組 綜合報導）台灣柔道好手楊勇緯今天(7/24) 在東京奧運柔道男子60公斤量級4強賽，擊敗法國選手姆凱德澤（Luka Mkheidze），挺進冠軍戰，坐銀望金，確定為台灣奪下這屆奧運首面獎牌。

根據奧運官網報導, 楊勇緯剛剛與日本好手高藤直壽進行金牌爭奪戰, 結果在台灣時間18時50分左右出爐, 恭喜楊勇緯(Yang Yung Wei)奪得銀牌, 雖敗猶榮!

中華奧會表示, 這也是我國史上第一面柔道銀牌!

中央社報導, 東京奧運男子柔道60公斤級決賽，現年23歲「排灣族勇士」楊勇緯雖勇闖冠軍賽，可惜不敵世界排名第2的里約奧運銅牌得主日本高藤直壽，拿下銀牌，但這面銀牌是台灣代表團在奧運柔道賽史上的第1面獎牌，寫下隊史紀錄。

楊勇緯家住在台中市后里區，這是他首次參加奧運。

據報導, 楊勇緯的媽媽曾練過柔道和角力，也鼓勵小孩投入柔道，楊勇緯陪著哥哥楊俊霆到道館練習，從一開始覺得有趣、好玩，到逐漸對柔道產生興趣，他後來決定追隨哥哥腳步，從國小三年級走上柔道這條路。

楊勇緯在2018年雅加達拿下銅牌後，近年來在國際賽舞台也繳出穩定的成績單，2020年德國杜賽道夫柔道大滿貫賽男子60公斤級摘銀，締造個人在大滿貫賽的最佳成績。

楊勇緯今年一連征戰卡達大師賽、安塔利亞大滿貫賽、亞洲及大洋洲錦標賽，也帶回2銀、1銅。

根據國際柔道總會（IJF）公布東京奧運參賽名單，中華隊3名好手獲得奧運資格，除了女子57公斤級連珍羚連2屆參賽外，其他像是女子48公斤級林真豪、男子60公斤級楊勇緯都是首度前進奧運。

得知奧運門票到手，楊勇緯心情相當開心，他6月受訪時曾表示：「第一次參加這麼神聖的（奧運）殿堂，確實會很興奮、期待，但是最重要的是好好全心全意準備接下來的訓練，盡可能的專注在自己身上。」

快訊!【日本東京奧運】中華隊楊勇緯闖入金牌戰坐二望一　寫下奧運台灣柔道最佳成績!
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