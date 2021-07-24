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（台灣英文新聞/國際組 綜合外電報導）世界球后戴資穎今天 (24日) 在東京奧運羽球女單小組賽首役，以21比7、21比13輕取瑞士賈奎特拿下首勝，賽後她強調這次奧運的目標是希望可以奪牌，超越自己過去的參賽成績。

戴資穎(上圖, 路透) 7/24日在東京奧運羽球女單小組賽首役，以21比7、21比13輕取瑞士賈奎特(下圖右, 美聯社) 拿下首勝。

頂著世界球后光環的戴資穎，今天賽後也被大批外國媒體採訪，她看著大會設置的2公尺圍籬笑說：「距離真的好遠。」當大會廣播時，她幾乎聽不到問題，但她仍親切地請大家稍等一下，等廣播結束才開始採訪。

比賽首局比分懸殊，次局直到尾盤才拉開，不過戴資穎仍以直落二擊敗賈奎特（Sabrina Jaquet），她表示，自己第2局的失誤有些偏多，主要是場風跟前幾天練球時有些不太一樣，她強調：「今天比賽主要目的是適應場地、抓一下比賽感覺，還有要贏。」

由於奧運賽制有些類似羽球年終賽，單打得全勝才能從小組出線晉級，因此戴資穎也說，她必須全勝才能晉級8強，贏球還是最重要的課題。

中央社報導, 這次羽球比賽場地在東京郊區的武藏野，距離選手村車程將近1個小時，因此羽球隊決定住在比賽場地附近的飯店，而今天比賽延誤將近一個小時，戴資穎笑說：「還好沒有住在選手村，否則要等更久。」

由於奧運不開放觀眾進場，許多外國媒體也好奇戴資穎的感受，對此她則強調，今年初在泰國公開賽也是採取同樣方式進行，因此她覺得很習慣，而她也說，今年奧運目標就是奪牌，並一舉突破自己前2次止步16強的個人參賽紀錄。

【日本東京奧運】台灣羽球天后戴資穎小組賽摘首勝 今年盼奪牌超越自我