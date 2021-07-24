中國加強監管美上市中企 謝金河：連環下挫小心成下個市場黑天鵝

（台灣英文新聞／楊琇羽 台北報導）在美上市中企陷入監管風暴，美國及台灣財經專家不約而同呼籲投資人，投資中企要慎重，政治因素可能令其「非常脆弱」讓投資人血本無歸，謝金河則擔憂，港股，國企股的連環下挫，很可能是下個全球股市黑天鵝。

美國科技類股周五（23日）全面收漲，但在美掛牌中企全面大跌，包括6月底低調在美上市的滴滴出行，股價從上市首日最高的18.01美元已腰斬至7￼￼.93美元。就在中國監管機關宣布禁止教育機構透過上市籌資後，過去在美國很受歡迎的教育類股，如新東方、好未來(TAL)、51TALK(COE)、有道(DAO)周五血流成河，等跌幅在50％上下。除了教育股，在美上市的阿里巴巴、百度、騰訊音樂同樣也受波及，所幸跌幅多在10%以內。

財訊傳媒董事長謝金河24日指出，在美國上市且市值最大的阿里巴巴市值如今剩5599億美元，已經比台積電少近500億美元，而過去對中企趨之若鶩而握有大部位的華爾街投行，這回全成待宰羔羊。

除了中國的監管，恆大債務風暴仍在醖釀。謝金河說，台灣有很多金融機構過去最喜歡中國的高收益債，如果都是像恆大的債，很可能很快衝擊到台灣；而港股，國企股的連環下挫，很可能是全球股市的黑天鵝或灰犀牛。

美國財經節目周五同樣提醒投資人，別碰在美上市的中企股票，CNBC財經節目記者兼作家的索爾金（Andrew Ross Sorkin）直指，中國不存在資本主義，也不會因為經濟外溢效果改變他們的制度，「他們不會，因為獨裁」。

索爾金認為，這些在美上市的中國企業體質脆弱，「最好不要擁有這些股票」，「哪一天中國共產黨要收掉阿里巴巴，你都來不及出脫股票」。