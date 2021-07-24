颱風「尼伯特」恐直撲東京　日本東奧26日划船賽事提前至25日舉行

圖中右方8號颱風即「尼伯特」, 左方台灣上方的6號颱風為「烟花」(圖/日本氣象廳) 圖中右方8號颱風即「尼伯特」, 左方台灣上方的6號颱風為「烟花」(圖/日本氣象廳)

（台灣英文新聞/國際組 綜合報導）今年第8號颱風尼伯特今天(24日) 已經生成，依日本氣象廳目前預測路徑，有可能登陸日本本州島直撲東京。為避免尼伯特接近可能帶來的強風影響，東京奧運26日划船賽事全數提前到25日舉行。

女子划船好手黃義婷（前）生涯第2度征戰奧運，23日在單人雙槳預賽被分到第6組，於第4水道出賽。一開始黃義婷一度與前段班距離接近，不過最後漸漸被拉開，最後以8分4秒59名列第4名。圖/中央社

黃義婷 (中華奧會7/24圖)

中央社引述日本讀賣新聞報導，位於日本南方海面上的熱帶低氣壓今天已發展為今年第8號颱風尼伯特（Nepartak），預估27日左右將接近日本，有登陸可能。根據行進路徑，有可能影響到東奧賽事。

日本氣象廳表示，尼伯特上午9時中心位置正以每小時15公里速度，通過日本南鳥島近海海域朝東北方移動。

尼伯特中心氣壓為998百帕，近中心最大風速每秒18公尺；接下來隨著勢力逐漸增強，行進路徑預料將轉為朝西移動。

根據氣象廳目前公布的路徑預測圖，尼伯特暴風圈可能會在26日起影響日本關東地區，甚至有直撲東京的可能。

受到尼伯特接近可能帶來強風影響，東奧暨帕運委員會今天宣布變更划船項目賽程。目前預測天候不佳的26日將不舉行賽事，當日賽事將全數提前到25日舉行。