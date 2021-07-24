【新冠肺炎】台灣周六新增本土確診24例2死 疫調平臺上線可查「熱區、確診軌跡」

（台灣英文新聞／楊琇羽 台北報導）中央流行疫情指揮中心今(24)日公布國內新增25例COVID-19確診病例，包括24例本土及1例境外移入，另確診個案中新增2例死亡。24日記者會上，指揮中心也宣布「疫調輔助平台」上線，同時公布餐飲業、托嬰中心在27日降級後的防疫管理指引。



根據指揮中心新聞稿，今日新增之24例本土病例(其中12例為居家隔離期間或期滿檢驗陽性者)，為19例男性、5例女性，年齡介於未滿5歲至60多歲，發病日介於7月19日至7月23日。個案分布以新北市9例為最多，其次為臺北市7例、桃園市3例、彰化縣2例，臺中市、苗栗縣及基隆市各1例；其中17例為已知感染源， 4例關聯不明、3例疫調中，將持續進行疫情調查，以釐清感染源。



指揮中心說明，今日新增2例死亡個案中，案8642為70多歲男性，具慢性病史，無相關接觸史，5月30日出現咳嗽、呼吸喘等症狀，同日採檢陽性後收治住院，於6月1日確診，7月20日死亡。案13781為70多歲男性，有慢性病及其他個案接觸史，6月16日採檢陽性，17日收治住院，18日確診，7月22日死亡。

至於今日新增之一例境外移入個案(案15660)，為本國籍20多歲男性，6月26日曾於西班牙快篩陽性，7月22日自西班牙入境，持有搭機前3日內檢驗陰性證明，入境時並無症狀，於機場採檢後至防疫旅館居家檢疫，於今日確診，同班機前後二排旅客匡列中。

衛福部官員指出，為因應將來降級解封及協助精準疫調，指揮中心已建置完成「疫調輔助平臺」，預計下周一（26日）上線，提供熱區地圖、疫調軌跡、簡訊實聯制疫調查詢等功能之整合平臺，嚴格限制提供各地方政府有權進行疫調之人員登入使用，以協助地方政府疫調人員能更便捷快速進行疫調工作。

記者會上衛福部官員指出，各縣市政府凡符合相關防疫管理指引下，即可開放托嬰中心及居家保母收托，惟恢復收托前應先報地方主管機關備查。開放條件包括應有80％以上工作人員完成疫苗第一劑接種，如接種未滿14天或未接種者，應自費提供3日內抗原快篩（含居家快篩）或PCR檢驗陰性證明，之後每週進行一次自費抗原快篩或PCR檢驗，場所亦需至少每七天進行一次大清消。餐飲業仍需維持梅花座或使用隔板，婚宴則不鼓勵逐桌敬酒。



指揮中心指出，近期確診個案解隔離情形，5月11日至7月22日累計公布14,312位確診個案中，已有12,543人解除隔離，解隔離人數達確診人數87.6%。



根據指揮中心統計，截至24日國內累計有15,558例確診，分別為1,255例境外移入，14,250例本土病例，36例敦睦艦隊、2例航空器感染、1例不明及14例調查中，累計108例移除為空號。2020年起累計 786例COVID-19死亡病例，其中778例本土，個案居住縣市分布為新北市391例、臺北市295例、基隆市27例、桃園市24例、彰化縣14例、新竹縣11例、臺中市4例、苗栗縣3例、宜蘭縣及花蓮縣各2例，臺東縣、雲林縣、南投縣、高雄市及屏東縣各1例；另8例為境外移入。