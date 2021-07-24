都市開發衝擊文化特色 聯合國剝奪利物浦世界遺產資格

（台灣英文新聞／李昱德 綜合外電報導）聯合國教科文組織(UNESCO)於週三結束在中國舉辦的會議，英國城市利物浦因為都市開發計畫影響城市重要景觀土特色，被世界遺產委員會(World Heritage Committee)宣布剝奪其世界遺產身分，成為50年內全球繼阿曼的阿拉伯羚羊保護區以及德國的德勒斯登易北河谷後，第三個被剝奪世界遺產身分的地區。

世界遺產委員會指出，目的在開發閒置用地、預算多達55億英鎊的皮爾集團(Peel Group)利物浦水域計畫(Liverpool Waters)，以及埃弗頓足球俱樂部(Everton)位於布拉姆利-摩爾碼頭(Bramley-Moore dock)的新體育場，已經對城市作為世界遺產的重要特色造成無可挽回的傷害。

利物浦擁有大英帝國貿易強權時期的歷史意義，以及圍繞維多利亞碼頭水岸風光的建築之美，在2004年被認定為世界遺產，從而享有聯合國保育基金(UN Conservation Fund)以及日內瓦公約(Geneva Convention)在戰爭期間的保護等特權，然而，這些權利也將隨利物浦被除名而失去。

不只是利物浦，英國其他的世界遺產也已被教科文組織盯上，全球知名的巨石陣因為英國政府打算花17億英鎊在附近建設道路，已被置於「瀕危遺產」名單上，連西敏宮、愛丁堡的新舊城、倫敦塔等31處英國的世界遺產都被列入觀察。

英國世界遺產(World Heritage UK)主席Chris Blandford指出，英國政府對世界遺產極度不重視，不只維護經費不足，也不願意做出合情合理的開發，不只如此，雖然教科文組織曾建議英國政府設立專門基金來對這些文化資產進行維護，英國至今還沒有類似的機構，而是由經費拮据的地方組織自行營運。

相較於年預算達7000萬英鎊的15處國家公園，英國本土的27處文化遺產預算只有占將近四分之一，大約1900萬英鎊，在2013年至2018年間中央政府花在31處世界遺產上的經費，平均下來更是只有500萬英鎊，經費可說是十分困窘。

Blandford說，這些地區在國際上擁有重要意義，在英國脫離歐盟且亟需全球關注的這個時間點，更應重視文化遺產，不知道為什麼政府官員似乎對提升英國文化遺產的知名度興趣缺缺。