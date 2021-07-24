太歲頭上敢動土遭起訴！9名中共代理人在美國本土騷擾丶監視海外華人惹怒司法部

（台灣英文新聞／政治組綜合報導）中共控制海外中國人在外言論爭議不斷，美國司法部周四（22日）表示，紐約東區聯邦大陪審團已提交起訴書，指控九名中共代理人在美國參與秘密「獵狐行動」非法騷擾住在美國的中國居民，並威脅他們回中國接受刑事指控。

根據德國之聲中文網與路透社報導，曾在中國擔任檢察官、現年50歲的塗蘭(Tu Lan，音譯)是起訴書上的被告之一，這些被告對居住在美國的中國人進行監視丶騷擾丶跟踪與脅迫，迫使他們返回中國。

路透社形容該案讀起來「像一本間諜小說」，他們計劃了一個具體的引渡行動，透過心理脅迫和跟蹤，包括威脅不返國將「嚴重傷害」他們在中國的家人，迫使受害人就範。

另外，有一名美國私人調查員丶前紐約市警官麥克馬洪（Michael McMahon）也涉案，檢察官稱他受僱監視其中一名受害人，但麥克馬洪拒認罪，他的律師盧斯伯格（Lawrence Lustberg）告訴路透社，麥克馬洪是受僱於其中一名中國籍被告，但他是被「欺騙和愚弄」，他從來不知道客戶是代表中國政府在行動。

美國司法部國家安全司代理檢察長萊斯科（Mark Lesko）表示，「(中國)檢察官和警員不僅指揮和參與了在美國領土上的犯罪計劃，然後還試圖掩蓋它，這是對最高級別的司法的侮辱。」

「中國政府派特工到美國騷擾丶監視和脅迫美國居民返回中國。這些行為是不民主的丶專制的丶違背法治的。」

美國聯邦調查局（FBI）反間諜部門助理主任科勒（Alan E. Kohler）則回應，美國聯邦調查局將繼續保護那些受到中國政府或任何其他政府騷擾和恐嚇的受害者。