中國再增對美個人制裁黑名單 美：對中政策不受影響

（台灣英文新聞／李昱德 綜合外電報導）由於美國以香港問題為由對中國部分官員進行制裁，中國也在近期宣布將對美國官員進行制裁，由於時間巧妙地選在美國副國務卿雪曼(Wendy Sherman)即將訪中之際，對美國宣示之意不言而喻。

中國於去(2020)年在香港實施新的國家安全法，外界將此舉視為中共因應日益增加的民主示威之因應措施，而由於多名香港、中國官員在壓制香港民主化運動上扮演積極角色，美國於是自去年起陸續祭出制裁，欲迫使中國政府「重新思考」其政策走向。

對此，中國外交部昨(23)日回應指出，美國的制裁對香港商業環境造成無止盡的負面影響，且嚴重侵害國際法和國際關係，因此為做出反制，中國將對包含美國前商務部長羅斯(Wilbur Ross)在內的七名美國官員與相關人員做出制裁。

與羅斯同時受到制裁的還有人權觀察(Human Right’s Watch)中國部主任理查森(Sophie Richardson)、美中經濟暨安全檢討委員會(US-China Economic and Security Review Commission)主席白嘉玲(Carolyn Bartholomew)，以及國際共和學會(International Republican Institute)亞洲事務總監金恩(Adam King)等人。

羅斯作為川普任內的商務部長，擴充未取得許可前不得與美國企業有商業往來的中國企業名單，在他任內受到影響的中國企業包括了華為、中興和多間中國知名企業，而事實上，他也不是第一個受到制裁的川普時期官員，中國一月的第一波制裁名單中，就已經包含了前國務卿蓬佩奧在內的27名官員。

儘管本周末雪曼就要前往中國討論惡化中的中美關係將何去何從，白宮發言人薩奇(Jen Psaki)強調，中國的反制裁行為不過是北京藉由懲罰私人企業、公民組織與普通公民來釋出政治信號行為的再一次展現，美國將不會因此變更過往的決定。