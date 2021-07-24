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東奧正名 奧運地主國日本開幕典禮「小心機」幫台灣做到了！

By 台灣英文新聞
2021/07/24 11:15
東京奧運23日晚間在新宿國立競技場舉行開幕式，本屆 中華代表隊由男子網球好手盧彥勳（前右）、女子舉重 好手郭婞淳（前左）擔任掌旗官，於第1...

東奧開幕式　盧彥勳郭婞淳掌旗帶隊繞場（2）

東京奧運23日晚間在新宿國立競技場舉行開幕式，本屆 中華代表隊由男子網球好手盧彥勳（前右）、女子舉重 好手郭婞淳（前左）擔任掌旗官，於第1... (來源 中央社)

（台灣英文新聞 / 政治組 綜合報導）東京奧運開幕典禮周五（7月23日）晚間舉行，台灣隊在晚間8點41分進場，由網球好手盧彥勳與「奧運舉重女神」郭婞淳負責掌旗領隊，雖然現場主持人以「Chinese Taipei」稱呼，日本轉播單位NHK直接改稱「台灣進場」。觀看直播的台灣民眾與立委議員，都感到相當興奮，紛紛在社群媒體上記錄這一刻。

此外，有別於以往以26個英文字母順序排隊入場，東奧各國選手進場順序按照「日本50音」安排進場，台灣排在104順位進場，在南韓隊之後，NHK更以「台灣」來取代「Chinese Taipei」的稱呼，在推特引發熱議。

媒體報導，日本議員長島昭久更透露玄機，「台灣是按照（台灣的）『た（ta）』進場，不是意義不明的中華台北的『ち（chi）』！」

在日本NHK轉播典禮時，主播更直接稱「台灣進場」。

在國際主要體育賽事中，在中國施壓下，台灣隊總以「中華台北」名稱出賽，至今已使用逾四十年，但其實早在1981年以前，台灣國民黨與中國共產黨在國際組織與賽事中爭奪「中國」代表權，也因此，諷刺地，在中國壓力下曾被迫以「福爾摩沙」、「台灣」及「中華民國」出賽。

立委王婉諭及台北市議員林穎孟，都在觀看開幕式後第一時間分享這項喜悅。王婉諭說，「希望有朝一日，我們能真正以台灣之名登場」。
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代表隊

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更新時間 : 2021-07-24 11:46 GMT+08:00

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