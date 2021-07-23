【東京奧運】史上最詭異奧運開幕式 觀眾席淨空、徒留選手自嗨

向1964東奧致敬的巨型五環（圖／AP） 向1964東奧致敬的巨型五環（圖／AP）

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）推遲一年的日本東京奧運，在新冠肺炎的陰霾與紛紛擾擾的爭議下，終於開幕了。煙火、表演節目、選手進場，各項環節一個都不少，卻少了觀眾，少了激情，顯得格外詭異且無奈。這場名為「情同與共」（United by Emotion）的開幕式，還真是情何以堪。

藍白煙火點亮了東京天際，為奧運揭開序幕。偌大的日本新宿國立競技場，只剩稀稀落落的各國代表充場面。德仁天皇與曾拿下擊劍金牌的國際奧會主席巴赫（Thomas Bach），在略顯尷尬的互動後，一同觀賞開幕表演。

由於防疫之故，表演大為精簡，以聲光特效彌補、佐以影片播放。屈指可數的表演亮點包括，向新冠疫情病歿者致哀的現代舞、靈魂歌姬米西亞領唱日本國歌、向1964年東奧致敬的木製巨型奧運五環、結合傳統與現代的舞作等。

最「超現實」的場景，莫過於短暫表演後的選手進場。來自206個國家與地區的選手，穿著特色服飾魚貫進場，他們「敬業」地望向看台、熱情揮手，卻得不到觀眾的熱情回應，徒留努力彌補空虛的音樂，與五光十色的色塊投影。雖戴著口罩，仍能感受到口罩下那一言難盡的苦笑，與逢場作戲的無奈。

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中華代表團在網球好手盧彥勳（掌旗者右）、舉重好手郭婞淳（掌旗者左）帶領下進場。(中央社)



地主國日本隊進場（圖／東京奧運官方推特）



奧運燈籠（圖／AP）



美國隊進場（圖／AP）



知名「抹油」掌旗官Pita Taufatofua再次帶領東加隊高調進場（圖／東奧官方推特）



（圖／東京奧運官方推特）



（圖／東京奧運官方推特）



（圖／東京奧運官方推特）