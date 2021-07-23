Google首頁有驚喜！化身超Q忍者貓 挑戰東京奧運比賽項目

配合東京奧運開幕，Google在首頁推出互動式遊戲「塗鴉冠軍島運動會」，玩家可以化身三花貓忍者，挑戰桌球、攀岩等奧運項目拿取獎盃。（圖/G... 配合東京奧運開幕，Google在首頁推出互動式遊戲「塗鴉冠軍島運動會」，玩家可以化身三花貓忍者，挑戰桌球、攀岩等奧運項目拿取獎盃。（圖/Google網頁）

（台灣英文新聞 / 林于雯 綜合報導）Google首頁今（23日）出現東京奧運限定小遊戲，玩家只要點選Google圖示上的播放鍵，即可化身忍者貓，體驗桌球、攀岩等比賽遊戲。

搜尋引擎Google為了慶祝節日、紀念日、成就以及紀念傑出人物等，時常以創意插圖更換首頁圖示。這次Google配合東京奧運，推出網頁遊戲「塗鴉冠軍島運動會」（Doodle Champion Island Games）是Google史上最大規模RPG遊戲。

整體遊戲以復古電玩為特色，也包含許多 RPG 解謎要素，玩家開始遊戲後即成為忍者貓主角，與許多不同的角色進行運動比賽。

這些角色都是根據日本文化人物而設計，像是日本民間傳說角色天狗、河童，或是桃太郎、狐狸等，遊戲畫面中也可看到日式矮房、竹林、鳥居等，讓群眾透過不同的方式參與東奧，也對日本文化歷史更加了解。

進入遊戲後，玩家可以挑戰桌球、滑板、橄欖球、攀岩、花式游泳、射箭、馬拉松等7種奧運項目比賽。遊戲操作簡單，使用方向鍵移動，空白鍵則可用來接球、和NPC對話等。

根據中央社，這次Google首頁的網頁遊戲是和日本動畫工作室 STUDIO 4℃合作，精緻動畫和有趣的遊戲環節讓許多網友大讚超級好玩！

(圖/中央社截圖遊戲畫面)