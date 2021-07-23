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嬌生疫苗誘發神經病變？ 美國FDA：接種利大於弊

By 黃紫緹, 台灣英文新聞－編輯
2021/07/23 17:40
嬌生新冠疫苗（圖／AP）

嬌生新冠疫苗（圖／AP）

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）美國嬌生（Johnson & Johnson's，J&J）出產的新冠肺炎（COVID-19）疫苗，傳出恐導致神經症狀副作用，引發外界疑慮，對此美國疾管中心（CDC）呼籲大眾，施打該疫苗的好處，仍多於壞處。

綜合路透CNN報導，美國128萬名已接種嬌生旗下楊森（Janssen）疫苗的民眾中，約有100件出現格林－巴利症候群（Guillain-Barré syndrome，GBS），其中有95例病情嚴重，需要住院治療，更有1例死亡。

為此，美國食品暨藥物管理局（FDA）已將該疾病列入嬌生疫苗警語。CDC並呼籲曾罹患GBS者，應考慮接種輝瑞（Pfizer/BioNTech）或莫德納（Moderna）兩款採用mRNA技術的新冠疫苗。嬌生是採腺病毒載體製作技術，只需施打一劑。

GBS是一種急性神經病變，初始臨床症狀包括肢體無力、手足刺痛，之後可能嚴重到行動困難、四肢癱瘓、吞嚥或呼吸困難等。儘管如此，CDC仍為嬌生疫苗背書，強調評估相關風險後，認為接種益處還是多於壞處。

目前各主要疫苗或多或少都有致嚴重不良反應之風險，牛津AZ疫苗傳血栓疑慮，輝瑞與莫德納則與心肌炎案例有關。
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更新時間 : 2021-07-23 18:59 GMT+08:00

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