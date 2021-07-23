臺灣證交所：本週發行量加權股價指數跌幅約為1.80% 上市股票總市值達53.88兆元

根據臺灣證券交易所統計，110年7月23日發行量加權股價指數收盤為17,572.92點，較上週(110年7月16日)的17,895.25點下跌322.33點，跌幅約為1.80%，台灣50指數收盤為13,672.36點，較上週的13,909.81點下跌237.45點，跌幅約為1.71%，寶島股價指數收盤為20,064.30點，較上週的20,400.95點下跌336.65點，跌幅約為1.65%。產業別指數方面，漲幅以水泥類指數上漲2.28%為最大，跌幅以航運類指數下跌13.71%為最大，未含金融類指數下跌327.81點，跌幅約為2.09%，未含電子類指數下跌441.47點，跌幅約為2.14%，未含金融電子類指數下跌575.32點，跌幅約為3.17%。

本週集中交易市場總成交金額為2兆7,248.10億元，全體上市股票成交金額為2兆6,628.86億元，股票成交量週轉率為4.63%，各產業上市股票交易情形如下：

成交金額前三名為：

第一名，航運類9,871.16億元，占全體上市股票交易金額37.07%

第二名，半導體類7,505.21億元，占全體上市股票交易金額28.18%

第三名，電子零組件類1,730.49億元，占全體上市股票交易金額6.50%

成交量週轉率前三名產業為：

第一名，航運類22.38%

第二名，鋼鐵類13.62%

第三名，光電類11.39%

累計今年年初開盤迄今共133個交易日，集中市場總成交金額為58兆4,702.80億元，市場日平均成交金額為4,396.26億元，股票成交量週轉率為134.17%，股票日平均成交量週轉率為1.01%。

2021年7月23日全體上市公司市場總值為新台幣53兆8,781.02億元，較上週(2021年7月16日)市值54兆8,234.97億元減少9,453.95億元，減幅約為1.72﹪。

(以上資料為初步統計資料，成交資料不包含本週最後交易日鉅額及外幣交易之成交資料)