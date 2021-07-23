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櫃買中心：國內公營行庫積極參與永續發展債券市場

By 台灣英文新聞
2021/07/23 17:08
櫃買中心：國內公營行庫積極參與永續發展債券市場

臺灣土地銀行於今(23)日發行新台幣10億元之可持續發展債券，並於櫃買中心上櫃掛牌。自106年推出綠色債券制度以來，已有6家國內公營行庫發行7檔永續發展債券，發行金額達70億元，顯見國內公營行庫積極參與永續發展債券市場，落實其對環境友善與社會責任的重視與關懷。

櫃買中心表示，臺灣土地銀行本次發行之可持續發展債券，發行金額為新台幣10億元，5年期，票面利率為固定利率0.39%，由安侯建業聯合會計師事務所擔任外部評估機構及出具驗證報告。債券所募資金在綠色投資計畫部分，主要用於太陽光電、離岸風力發電等再生能源發電設備購置之放款；在社會效益投資計畫部分則分為三項：提供教育設施及醫療院所之融資和金融服務、提供興建合宜住宅及社會住宅所需資金、以及協助中小企業、微型企業及受疫情影響遭受重大經濟衝擊之企業進行專案貸款。

櫃買中心指出，可持續發展債券制度自109年10月上線以來，發行規模已達新台幣534億元，分別由中國信託商業銀行、永豐商業銀行、遠東新世紀、台北富邦銀行、智利政府、合作金庫銀行、高盛金融國際公司及臺灣土地銀行所發行，櫃買中心期望透過可持續發展債券的推動，為企業提供永續發展與轉型所需資金之融資管道，並為國內投資人提供更多元之投資選擇，有關更多永續發展債券的相關資訊，投資人可至櫃買中心網站( www.tpex.org.tw )之「永續發展債券」專區查詢。

更新時間 : 2021-07-23 17:27 GMT+08:00

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