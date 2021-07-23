富邦金控股東會今日通過109年度盈餘分配案

富邦金控(2881)今(23)日舉行110年股東常會， 會中通過109年度營業報告書、財務報表及盈餘分配案。 富邦金控去年稅後淨利創下歷史新高達902.72億元， 亮眼的獲利表現也反映在股利配發政策，盈餘分配案通過分派普通股 現金股利每股3.0元，股票股利每股1.0元，合計每股4.0元 ，創下歷史新高紀錄，配發率達46.8%， 現金股利及股票股利的組合，亦可望提供股東更好的實質收益。

富邦金控今日股東常會通過普通股每股配發3.0元現金股利，合計 分派307億餘元，股票股利每股1.0元。特別股股息方面， 富邦金控發行甲種特別股股息年率為4.1%、乙種特別股股息年率 3.6%，合計特別股股息分派金額29億餘元。富邦金控已於6月 29日董事會通過並公告7月26日為現金股利除息交易日，8月1 日為現金股利配息基準日，8月24日為現金股利發放日。

另外，為提升資本規模及強化財務結構，今日股東會中也通過資本公 積轉增資發行新股案，擬自本公司資本公積提撥10,233, 603,990元撥充資本發行新股，每股面額10元， 計發行普通股1,023,360,399股，每仟股無償配發10 0股（以超過票面金額發行普通股溢價之資本公積提撥）。為因應公 司營運成長所需及其他長期策略發展之資金需求， 並使資金募集管道更加多元化及彈性化，今日股東會中亦通過長期資 金募集案，其發行之股數以不超過15億股為原則， 此舉不僅可提升營運綜效、強化公司競爭力， 更對股東權益有正面助益。

富邦金控董事長蔡明興表示，2020年受新冠肺炎疫情影響， 全球經濟呈現衰退，台灣在疫情控制相對得當下， 經濟面衝擊相對較輕， 台灣金控業整體獲利仍表現亮眼再創歷史新高，2020年富邦金控 稅後淨利達902.72億元，每股盈餘8.54元， 連續十二年蟬聯台灣金控業每股獲利龍頭。

蔡明興指出，2020年富邦金控旗下各子公司創下非常優異的經營 績效。做為富邦金控重要獲利引擎的富邦人壽持續創下佳績，202 0全年稅後淨利605.9億元創下歷史新高， 初年度保費及總保費皆為業界排名第二，合併總資產也在2020年 7月突破5兆元大關；台北富邦銀行維持穩定核心獲利， 信用卡流通卡數年成長率為市場第一；富邦產險市佔率達24.1% ，連續39年穩居市場龍頭；富邦證券致力發展新種業務，2020 年獲利亦創下開業33年以來歷史新高。

除了經營表現亮眼，富邦金控為永續經營的努力，也屢受國際肯定。 2020年富邦金控連續四年入選道瓊永續指數(DJSI)「 世界指數」成分股；連續五年入選道瓊永續指數「新興市場指數」 成分股；董事長蔡明興四度榮獲《亞洲公司治理( Corporate Governance Asia)》雜誌「亞洲企業領袖成就獎」；連續十二年獲《 亞洲公司治理》雜誌「亞洲地區最佳公司治理獎」； 公司治理績效更五度獲證交所「公司治理評鑑」上市公司排名前5% ，並連續六年入選「臺灣公司治理100指數」。

此外，富邦金控連續三年入選《財星(Fortune)》「全球5 00大企業」，亦獲英國品牌諮詢機構品牌金融(Brand Finance)選為「全球500大最有價值品牌」， 為台灣金控業之首，顯見富邦致力於精進公司治理、 積極打造永續金融領導品牌，與國際頂尖企業並駕齊驅。

展望2021年，隨著疫情對經濟衝擊減緩， 海外需求復甦帶動出口成長，加上科技業持續擴增在台產能， 台灣外貿將有樂觀表現。富邦金控在追求經營績效之際， 更將同步推動富邦永續經營願景工程，帶領富邦朝「 亞洲一流金融機構」的願景穩步前進！