廢棄漁網變黃金 新北市推動獎勵回收每公斤15元

新北市政府與海保署再度攜手合作辦理廢棄網具回收再 利用計畫，自4月22日起以每公斤15元的價格收購廢棄網具， 同時向漁民宣導廢棄漁網具回收分類的方式及重要性， 後續交由淡水第二漁港廢棄漁網具回收處理中心集中處理， 截至目前為止已收購約10噸廢棄網具，目標為累積收購30噸， 歡迎漁民朋友共襄盛舉，一起永續海洋環境。

新北市政府於109年響應行政院向海致敬政策， 建置廢棄漁網暫置區，與海保署合作試辦廢棄網具回收再利用計畫， 傳遞環保及海洋永續的理念，獲得漁民正面且積極的響應，成功收購 23.075噸廢棄漁網，除超過原訂20噸目標值外，更有25% 轉售給再利用業者再製成塑膠原粒，可重生利用。 今年再度與海保署及淡水區漁會攜手合作延續此計畫， 並提高回收目標量至30噸，漁民需將廢漁網具去除浮子、 鉛線及其它垃圾雜物後， 再交由淡水第二漁港的回收中心作細部的清潔、拆除、分類， 收購後廢棄漁網分為可回收與不可回收兩部份， 不可回收部分會進行去化作業， 可回收部分則交由合格之回收再利用業者，讓廢棄漁網經過再製， 回到循環經濟系統。

執行本次廢棄網具回收計劃的淡水區漁會表示， 淡水區漁船作業形式以刺網、流袋網為主， 漁民的網具因使用或放置老化與破損，近年來因廠商不願回收， 價格極低，而造成廢棄漁網堆置港區。去年度透過回收計畫的執行， 以及漁民的配合，讓漁港的廢網能進一步整理並回收，成果良好。 今年度的淡水區漁會廢漁網回收工作也已經正式起跑了， 歡迎漁民朋友們能將廢棄漁網拿來漁會回收。此外， 為配合政府刺網實名制落實， 漁會也鼓勵漁民將廢棄的漁網從海中帶回漁港， 邀請漁民朋友們一同來為台灣環境的永續盡力，一起守護愛海洋。

漁業處表示，109年廢漁網回收再利用計畫， 成功建立完整的廢漁網回收機制，獲得大量漁民的好評與支持， 期望藉由持續推動源頭減量， 減少漁業廢棄物對海洋環境與生物的影響，減輕海洋垃圾負擔， 落實環境保護，讓海洋生態得以永續，也透過廢棄漁網回收， 強化漁民有效再利用的觀念，將環保及循環經濟概念， 帶入漁業作業生產體系中，建立資源永續及海洋友善雙贏的社會。

照片來源：新北市政府漁業及漁港事業管理處提供