接種前掃一掃！北富銀推百元有找疫苗險　掃碼投保超方便！

公費新冠肺炎疫苗今(23)日開放新一輪接種，本次約有170萬 人符合接種資格。台北富邦銀行表示，近來隨著疫苗施打範圍擴大， 疫苗險投保件數和相關諮詢也大幅增加， 為了讓有需要的民眾可以在施打前快速完成投保， 北富銀特別與富邦產險合作推出「疫網打盡」疫苗險「一鍵掃碼」 投保服務，在各地分行內外皆張貼有QR Code，只要用手機掃一下即可輕鬆完成投保， 歡迎有需求的民眾可多加利用。

北富銀表示，「疫網打盡」最大特色就是保費實惠， 專案中涵蓋了多種風險保障， 如果接種疫苗後發生不良事件需要住院醫療， 可獲得住院補助保險金和實支實付住院醫療保障， 一年總保費最低只要98元； 若是因法定傳染病需要隔離或因確診入院治療， 則提供隔離費用補償或住院日額保險金、確診關懷保險金， 民眾可視自身需求從組合方案中自由挑選，自20歲至75歲皆可投 保，無須健康告知。以「疫網打盡」一年期保費98元之方案為例， 一家四口投保一年保費不超過500元，能獲得合計超過80萬元的 保障額度，保險槓桿相當高， 很適合小資家庭在疫情期間用以補充相關醫療保障。

此外，「疫網打盡」是目前市場首推適用於所有法定傳染病疫苗接種 的疫苗險，在保險期間內，接種疫苗劑量或種類皆無上限， 無論是施打新冠肺炎疫苗第一劑、第二劑， 還是接種流感等在台灣境內施打的合格疫苗，皆在保險範圍內， 讓這份保單可以持續為全家提供保障。「疫網打盡」無保險等待期， 投保成功後保障翌日即可生效， 建議民眾收到疫苗施打簡訊後即可上網投保， 給自己與家人多一份保障。

北富銀表示，疫情當前，為了兼顧防疫安全和服務體驗， 北富銀不僅與台灣大哥大攜手在疫情三級警戒期間推出M+視訊投保 服務，讓保戶可遠距以視訊完成保單親晤親簽， 減少外出和群聚風險，同時更積極推動異業合作及數位升級， 希望能以更多元的保障產品、更簡易的投保流程， 幫助客戶達成各階段的人生目標。 想了解更多關於疫苗險保障內容及投保流程，請參考以下網址：ht tps://www.fubon.com/insurance/ b2c/content/prod_vaccine/ index.html