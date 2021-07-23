接種前掃一掃！北富銀推百元有找疫苗險　掃碼投保超方便！

公費新冠肺炎疫苗今(23)日開放新一輪接種，本次約有170萬人符合接種資格。台北富邦銀行表示，近來隨著疫苗施打範圍擴大，疫苗險投保件數和相關諮詢也大幅增加，為了讓有需要的民眾可以在施打前快速完成投保，北富銀特別與富邦產險合作推出「疫網打盡」疫苗險「一鍵掃碼」投保服務，在各地分行內外皆張貼有QR Code，只要用手機掃一下即可輕鬆完成投保，歡迎有需求的民眾可多加利用。
北富銀表示，「疫網打盡」最大特色就是保費實惠，專案中涵蓋了多種風險保障，如果接種疫苗後發生不良事件需要住院醫療，可獲得住院補助保險金和實支實付住院醫療保障，一年總保費最低只要98元；若是因法定傳染病需要隔離或因確診入院治療，則提供隔離費用補償或住院日額保險金、確診關懷保險金，民眾可視自身需求從組合方案中自由挑選，自20歲至75歲皆可投保，無須健康告知。以「疫網打盡」一年期保費98元之方案為例，一家四口投保一年保費不超過500元，能獲得合計超過80萬元的保障額度，保險槓桿相當高，很適合小資家庭在疫情期間用以補充相關醫療保障。
此外，「疫網打盡」是目前市場首推適用於所有法定傳染病疫苗接種的疫苗險，在保險期間內，接種疫苗劑量或種類皆無上限，無論是施打新冠肺炎疫苗第一劑、第二劑，還是接種流感等在台灣境內施打的合格疫苗，皆在保險範圍內，讓這份保單可以持續為全家提供保障。「疫網打盡」無保險等待期，投保成功後保障翌日即可生效，建議民眾收到疫苗施打簡訊後即可上網投保，給自己與家人多一份保障。
北富銀表示，疫情當前，為了兼顧防疫安全和服務體驗，北富銀不僅與台灣大哥大攜手在疫情三級警戒期間推出M+視訊投保服務，讓保戶可遠距以視訊完成保單親晤親簽，減少外出和群聚風險，同時更積極推動異業合作及數位升級，希望能以更多元的保障產品、更簡易的投保流程，幫助客戶達成各階段的人生目標。想了解更多關於疫苗險保障內容及投保流程，請參考以下網址：https://www.fubon.com/insurance/b2c/content/prod_vaccine/index.html