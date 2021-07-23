雙北二級警戒仍暫不開放餐廳內用 公共場所採逐步解封

（台灣英文新聞 / 林于雯 綜合報導）中央疫情指揮中心今（23日）宣布全國第三級警戒將於7月27日降至第二級，各地方政府得視情況調整。雙北下午宣布仍不開放內用飲食，公共空間則會逐步開放，採且戰且走策略。

中央疫情指揮中心今表示7月27日至8月9日，將調整全國警戒至第二級。台北市長柯文哲表示，將逐一解封北市公共場所，如公園、圖書館、兒童新樂園、天文館和動物園等，而群聚吃飯的優先順序將會擺最後。

柯文哲表示，經過和新北市長侯友宜討論，兩人認為群聚吃飯應等一個禮拜再看看，因此即使警戒降級，雙北仍維持禁內用、只外帶，包括超商、賣場內用區等。

柯文者認為，由於社區中仍可能有潛在傳染源，加上各國有過解封後疫情再度爆發的例子，所以27日過後應讓其他項目先解，再觀察是否會有案例上升趨勢。

台北市部分，7月27起，公園涼亭及寵物狗公園皆得重新開放，不過體健設施仍禁止使用。7月31日起，建國花市、玉市、南港製茶廠和木柵茶推中心，皆須符合容留管制和攤商降載限制。

至於圖書館、動物園自8月1號起逐步開放。圖書館席位降載至25%，入管人流降載為20％。動物園則每日上限入園3600人，每小時不超過600人，且遊客必須採梅花座，並且不得飲食。兒童新樂園、天文文教館也將於8月1日開放，不過館內有部分設施無法使用，