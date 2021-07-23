Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 環境生態

雙北二級警戒仍暫不開放餐廳內用 公共場所採逐步解封

7月27日至8月9日全國警戒調降至第二級。台北市長柯文哲表示，將逐一解封北市公共場所，如公園、圖書館、樂園、動物園等，而群聚吃飯的優先順序將會擺最後。

  551
By 林于雯, 台灣英文新聞－編輯
2021/07/23 16:11
（圖/7月23日臺北市防疫因應記者會截圖）

（圖/7月23日臺北市防疫因應記者會截圖）

（台灣英文新聞 / 林于雯 綜合報導）中央疫情指揮中心今（23日）宣布全國第三級警戒將於7月27日降至第二級，各地方政府得視情況調整。雙北下午宣布仍不開放內用飲食，公共空間則會逐步開放，採且戰且走策略。

中央疫情指揮中心今表示7月27日至8月9日，將調整全國警戒至第二級。台北市長柯文哲表示，將逐一解封北市公共場所，如公園、圖書館、兒童新樂園、天文館和動物園等，而群聚吃飯的優先順序將會擺最後。

柯文哲表示，經過和新北市長侯友宜討論，兩人認為群聚吃飯應等一個禮拜再看看，因此即使警戒降級，雙北仍維持禁內用、只外帶，包括超商、賣場內用區等。

柯文者認為，由於社區中仍可能有潛在傳染源，加上各國有過解封後疫情再度爆發的例子，所以27日過後應讓其他項目先解，再觀察是否會有案例上升趨勢。

台北市部分，7月27起，公園涼亭及寵物狗公園皆得重新開放，不過體健設施仍禁止使用。7月31日起，建國花市、玉市、南港製茶廠和木柵茶推中心，皆須符合容留管制和攤商降載限制。

至於圖書館、動物園自8月1號起逐步開放。圖書館席位降載至25%，入管人流降載為20％。動物園則每日上限入園3600人，每小時不超過600人，且遊客必須採梅花座，並且不得飲食。兒童新樂園、天文文教館也將於8月1日開放，不過館內有部分設施無法使用，
疫情
本土疫情
台北市
柯文哲
防疫
全國警戒
第二級
內用

相關新聞

開幕前夕遭開除 東京奧運導演遭爆曾嘲笑「納粹大屠殺」
開幕前夕遭開除 東京奧運導演遭爆曾嘲笑「納粹大屠殺」
2021/07/22 20:10
強辦奧運不管民眾死活 日民眾：被當棋子利用
強辦奧運不管民眾死活 日民眾：被當棋子利用
2021/07/22 17:00
美國反疫苗與錯誤資訊滋長 兩週以來確診數三倍跳
美國反疫苗與錯誤資訊滋長 兩週以來確診數三倍跳
2021/07/22 14:51
兩劑疫苗打好打滿！AZ、輝瑞可抵抗Delta變種病毒 維持保護力
兩劑疫苗打好打滿！AZ、輝瑞可抵抗Delta變種病毒 維持保護力
2021/07/22 11:05
亞洲生技大會開幕！副總統：促進國際合作 提升臺灣對全球健康福祉貢獻
亞洲生技大會開幕！副總統：促進國際合作 提升臺灣對全球健康福祉貢獻
2021/07/21 16:21

更新時間 : 2021-07-23 17:26 GMT+08:00

最受歡迎

【最新】中度颱風「烟花」發布陸警機率低•23、24日對台灣影響最劇•慎防豪大雨　竹縣部分國中小學•桃園復興區停班停課
【最新】中度颱風「烟花」發布陸警機率低•23、24日對台灣影響最劇•慎防豪大雨　竹縣部分國中小學•桃園復興區停班停課
整理包！居家快篩試劑 4大超商、藥妝店、量販店買得到！開賣時間、售價和廠牌一次看
整理包！居家快篩試劑 4大超商、藥妝店、量販店買得到！開賣時間、售價和廠牌一次看
新北市疫苗殘劑施打怎預約？ 侯友宜：即日起開放233處候補登記
新北市疫苗殘劑施打怎預約？ 侯友宜：即日起開放233處候補登記
7/20起第三輪選AZ者將收到簡訊　7/23起170萬人可接種
7/20起第三輪選AZ者將收到簡訊　7/23起170萬人可接種
台灣各縣市快篩站、社區篩檢站一次看
台灣各縣市快篩站、社區篩檢站一次看
新加坡疫情反彈將重回封城狀態！禁止內用、群聚人數最多2人
新加坡疫情反彈將重回封城狀態！禁止內用、群聚人數最多2人
【最新圖解】唐鳳「疫苗施打意願登記預約系統」啟用　台灣指揮官陳時中: 收到1922通知•才可進行預約
【最新圖解】唐鳳「疫苗施打意願登記預約系統」啟用　台灣指揮官陳時中: 收到1922通知•才可進行預約
【北北桃占29例】台灣7/22增30例本土新冠肺炎、4死
【北北桃占29例】台灣7/22增30例本土新冠肺炎、4死
COVID-19疫苗殘劑如何預約？台灣各縣市殘劑政策一覽
COVID-19疫苗殘劑如何預約？台灣各縣市殘劑政策一覽
【更新】台灣北市7日起可預約免費PCR篩檢•聯醫等7家院所限網路掛號　目前共驗出16例陽性確診者
【更新】台灣北市7日起可預約免費PCR篩檢•聯醫等7家院所限網路掛號　目前共驗出16例陽性確診者