台灣7/27降至二級警戒　戶外藝文演出放寬至250人

台灣行政院今（23）日宣佈防疫警戒將於7月27日將至第二級，針對藝文產業部分，文化部做出最新說明，戶外演出最多放寬到250人。（圖擷取自文... 台灣行政院今（23）日宣佈防疫警戒將於7月27日將至第二級，針對藝文產業部分，文化部做出最新說明，戶外演出最多放寬到250人。（圖擷取自文化部直播記者會）

(台灣英文新聞/藝文組 台北綜合報導)台灣行政院今（23）日拍板，7月27日起防疫警戒將鬆綁第二級，針對藝文產業部分，文化部做出最新說明，戶外演出最多放寬到250人，室內展覽也不受100人上限。

因應行政院今（23）日宣布自7月27日起，調降疫情警戒標準為二級，文化部同步公布放寬表演場館開放觀眾入場，採間隔座保持適當距離的安排；展覽場館每一時段不受100人上限；開放戶外活動、演出及酬神戲；以及劇組放寬已實施快篩、PCR檢測或有疫苗接種紀錄逾14日者，拍攝演出時得不佩戴口罩等管理措施。

文化部表示，自7月27日起，表演場館開放觀眾入場，座位安排採間隔座、梅花座或其他保持適當距離的安排（同行者得視需要調整並坐），不設搖滾區，第一排觀眾與舞台前緣或表演區最前段距離至少3公尺以上；演職人員動線及各項使用空間應獨立規劃，並與觀眾分流。

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表演藝術演出（含酬神戲）及影視劇組拍攝部分，已實施快篩、PCR檢測或有疫苗接種紀錄逾14日，且於正式演出、拍攝工作期間每7天定期快篩檢測的演員及表演者，拍攝演出時得不佩戴口罩；另外，表演團隊要成立防疫團隊，作出相關應對計劃。

在展覽場館部分，仍以預約制為原則，但可彈性開放現場報名，容留人數依1.5公尺社交距離計算，每一時段不受100人上限；同時，開放團體預約，每一團體每一時段以50人為上限；辦理活動時，應採間隔座、梅花座或其他保持適當距離安排，無固定坐位者，維持室內1.5公尺、室外1公尺社交距離。

此外，增加戶外活動、演出及酬神等管理措施，包含應劃設區域管制範圍及出入口動線，並於入口處設置實聯制登錄機制；有固定座位者，採間隔座、梅花座或其他適當距離的安排，無固定座位者，應維持1公尺社交距離；超過250人戶外活動，防疫計畫應經地方政府核准。

文化部長李永得承諾會支援表演團體製作跟演出成本，詳細規劃將於後續推出。

李永得強調，文化部亦積極籌劃藝文產業「精進與研究升級方案」，協助各藝文產業以人員培訓、創作、製作、研發、數位整合及行銷等，在實作中精進專業能力；以及「線上售票直播演出實驗計畫」，鼓勵藝文展演虛實並進，相關方案預計於8月初公布。



（圖/文化部）



（圖/文化部）