臺灣27日起降二級警戒！內政部：行政機關首長及民意代表 仍不參加公祭與普渡

（台灣英文新聞 / 生活組 綜合報導）全國疫情警戒將自27日起降至二級，內政部政務次長陳宗彥表示，除繞境、普渡後福宴及平安宴、國家公園山屋及生態保護區等仍不開放外，將開放公祭、普渡、人民團體召開理監事會、國家公園等，並請行政機關首長及民意代表配合不參加公祭、普渡，共同為防疫努力及表率。

行政院今(23)日宣布全國疫情警戒自7月27日起降至2級，並鬆綁部分措施。

內政部表示，自27日起，參加公祭的單位採推派代表出席，各地方殯儀館管理單位訂定設施管制總量，並按各廳室大小，室內以每人2.25平方公尺計算容留人數，最多50人、建築內公共空間及喪禮上下場人流情形等整體考量，公告各廳室管制人數上限。

另納骨塔部分，開放民眾進塔祭拜，室內最多50人，室外搭棚祭拜最多100人，如果納骨塔辦理中元普渡，無法落實人流管制規定，建議由管理單位自行辦理中元祭祀，但不對外開放民眾參與。

此外，各殯儀館的禮廳、靈堂、火化場、骨灰（骸）存放設施等治喪場所，應隨時加強環境清潔消毒，落實實聯制、量體溫、噴酒精、妥善規劃民眾進出動線、全程佩戴口罩、禁止飲食，並實施人流總量管制。

圖片由內政部提供

在宗教部分，內政部指出，除繞境、進香、遊行等移動式活動及普渡後福宴、平安宴等具聯誼性質餐會還是禁止辦理外，宗教場所降級後開放民眾參拜，室內最多50人、室外最多100人，同時開放在廟埕、廣場、各類場館等辦理固定地點的宗教集會活動。對於中元普渡活動，無論是公司行號或社區住戶自辦中元普渡或類似活動，內政部已訂定防疫措施。

另外，在國家公園部分，除山屋及生態保護區仍持續關閉外，將開放戶外遊憩據點及國家公園內露營區，並加強監測人流，進入沙灘需落實人流管制、全程配戴口罩及維持社交距離等防疫作為，如無法全程配戴口罩則不開放。室內場所進行總量管制上限50人，用餐依衛生福利部規定辦理、停車場調整停車數為原數量的50%，相關管制視各國家公園環境特性，因地制宜滾動調整。

圖片由內政部提供

內政部表示，為使政黨、人民團體及合作社能順利推動會務及社務，降級後放寬室外100人以下，室內50人以下的集會及實體投票，可召開理監事會議，並辦理選舉罷免事項。

至於可能超過人數限制的會員（社員）大會含代表大會，可採實體會議併同視訊方式舉辦，或是選擇一個較大的集會空間並規劃不同區域，並以視訊方式讓各會議區域達到同步即時之溝通協調目的，若無法落實人流管制及防疫規定，則應暫緩辦理。

內政部強調，雖然疫情警戒降級，防疫千萬不能鬆懈，務必遵守指揮中心防疫指引，維持勤洗手、戴口罩、保持社交距離，為維護自身及民眾的安全，齊心防疫。

圖片由內政部提供