京奧開幕再添19確診 市民抗議：國際奧委會滾

（台灣英文新聞／張雅鈞 綜外電報導） 東京奧運今（23）日盛大揭幕，然而東京奧運暨帕運組織委員會也公布今日有19例相關人士確診，其中更包括3名參賽選手。與此同時，日本民怨也在奧運開幕日爆發，諸多反對者聚集市政大樓前抗議。

NHK報導，組委會今日宣布新增大會相關確診19例，其中包含昨日已由代表團自行揭露的1名荷蘭選手與2名捷克選手，刷新自本月統計以來單日最高相關確診數，目前已累積達106例。

上述3名選手分別為荷蘭跆拳道選手歐金克（Reshmie Oogink）、捷克女子沙灘排球選手斯魯科娃（Marketa Nausch Slukova）和自由車選手史勒戈（Michal Schlegel）。此外，選手村有2名相關人士確診，其中1人是菲律賓代表隊成員。

法新社報導，捷克奧運代表隊因隊醫沃拉切克（Vlastimil Voracek）有資格卻未接種新冠疫苗，在入境日本第一天檢測陽性，並導致隊上共有6人確診。捷克總理巴比斯（Andrej Babis）知曉選手因此被迫退賽更怒斥之為「醜聞」。

罔顧民意辦奧運的日本政府、不減反增的疫情讓一年來忍受防疫不便的日本人民怒火中燒，選手村不斷傳出疫情更讓防疫泡泡形同虛設，忍無可忍的民眾在開幕式當天更聚集在東京都政府大樓前抗議。

CNN報導，有數十名抗議者舉著「任何地方都不能舉辦奧運會」等標語，高呼「國際奧委會滾出去」要求取消奧運會。都政府也部署大量警力於現場以防失控衝突。

有反奧運抗議者直言，來抗議是因認為取消奧運會仍然「為時不晚」，他們擔心東京的新冠病例因此增加。在日本，有相當份量的民意反對於疫情期間舉辦奧運，然而日本當局雖然致力控制疫情，卻似乎徒勞無功，如今東京四度發布緊急命令，諸多限制使善於忍耐的日本人也大為光火。

東京奧運今（23）日揭幕，反對者聚集在市政大樓前抗議，要求停辦。（圖／juliaminuma 推特）