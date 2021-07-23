【7/23-8/8】日本東京奧運•台灣13個頻道轉播 17天觀賽重點報你知

東京奧運射箭個人排名賽23日登場，中華隊3名女將上午出賽，在女子團體排名拿下第7種子、避開首日就破奧運大會紀錄的韓國隊。中央社 東京奧運射箭個人排名賽23日登場，中華隊3名女將上午出賽，在女子團體排名拿下第7種子、避開首日就破奧運大會紀錄的韓國隊。中央社

沿伸閱讀: 【史上首見延期一年】日本東京奧運23日晚開幕式•在疫情與醜聞紛擾下登場

（台灣英文新聞/國際組 綜合報導）因為COVID-19疫情延期一年的2020東京奧運今天(2021年7月23日)開幕，8月8日晚間閉幕。台灣的轉播將由中華電信、愛爾達、公共電視、東森電視攜手合作，共計在13個頻道上轉播。

東京奧運射箭個人排名賽23日登場，中華隊3名女將雷千瑩（左）、譚雅婷與林佳恩出賽，3人在場上彼此加油打氣。 中央社

2020東京奧運射箭個人排名賽23日登場，中華隊男、女各3人提弓上陣，下午由男子組選手魏均珩（前左）、鄧宇成（前中）與湯智鈞（前右）出賽。中央社

東京奧運7月23日至8月8日舉行，中華電信MOD將動用愛爾達旗下體育3個頻道（200至202頻道）500小時中文轉播，包含體育1、2台全天候的UHD超高畫質（4K）播送。

網路行動平台部分，中華電信Hami Video以及ELTA.TV也都看得到愛爾達的6個轉播頻道。

至於無線與有線電視，則由公共電視與東森電視共7個頻道轉播。

實際播出賽事以各頻道公告為準。

延後一年舉行的2020東京奧運將在今天開幕，24日起陸續產生獎牌得主。本屆東奧計有33種運動、339個競賽項目，以下是每日觀戰重點：(資料來源: 中央社)

7月24日

東奧正式開賽的第1天，預計會發出11面金牌，上午的女子10公尺空氣步槍決賽會產生本屆賽事第1金得主，台灣射擊「天才少女」林穎欣也將出賽。

今年中華奧運代表團共計68人參賽，在開幕式結束後隔天就有多個項目將進行決賽，其中首次登場的奧運射箭男女混合團體賽，中華隊將是奪牌大熱門。

世界球后戴資穎今天將第3度踏上奧運舞台，首先登場的是小組賽。依照小組賽籤表，戴資穎首戰將遭遇世界排名46的瑞士女將賈奎特（Sabrina Jaquet），兩人過去雖沒有交手紀錄，但預料戴資穎應能輕鬆過關。

除此之外，過去一向被視為運動會「金庫」的跆拳道，也在今天亮相。2018雅加達/巨港亞運金牌女將蘇柏亞，將在女子49公斤量級出賽，中華隊大有機會在首日賽程就獎牌開張。

除了射箭、跆拳道外，柔道男子60公斤「男神」楊勇緯也將出賽。

7月25日

歷經第1天的大陣仗，東奧第2個比賽日中華隊「嬌點」將亮相，曾在2017年台北世界大學運動會被網友推崇最美證件照的「證件妹」吳佳穎，將與田家榛一塊在10公尺空氣手槍項目登場。

而上屆里約奧運拿下射箭女子團體銅牌的中華女將，今年則瞄準摘金，2019世界射箭錦標賽中華隊曾包辦女團與個人對抗賽雙金，今年女團在班底幾乎維持的前提下，將挑戰開創隊史新頁，力拚隊史首面射箭奧運金牌，並終結南韓的8連霸。

至於跆拳道方面，2017年世界跆拳道錦標賽銀牌得主、男子68公斤量級的好手黃鈺仁，將和女子57公斤量級的「長腿女將」羅嘉翎各自出擊。

值得一提的是，羅嘉翎是台灣跆拳道史上首名在世界青少年跆拳道錦標賽締造2連霸的選手，首次參加奧運的她，有機會扮演今年奧運的大黑馬。

除了陸上競技，水上運動也將在今天產生獎牌得主，其中女子雙人3公尺跳板跳水將發出泳池畔的第1金，中國名將施廷懋將尋求衛冕。

游泳方面，2016里約奧運奪銅的日本選手瀨戶大也，可望在男子400公尺混合式為地主摘下首面金牌。

美國女子游泳代表隊將在4x100公尺自由式接力的賽事，挑戰澳洲隊的連霸大業。抗癌女泳士池江璃花子也可望代表日本出賽。

首度被列為奧運賽事的滑板，將在今天頒出第1金。來自美國的滑板界指標人物休斯頓（Nyjah Huston）可望在街式拿下史上首面奧運滑板金牌。

備受矚目的美國男籃將在今天首度登場，在小組賽對上法國。

7月26日

桌球混合雙打第一次登上奧運舞台，被譽為「黃金混雙」的鄭怡靜與林昀儒，是今年東奧桌球不可忽視的強力組合，這組「姊弟配」今年初在卡達舉辦的世界桌球大聯盟連奪2冠，也提前成為奧運金牌候選人，球迷千萬不能錯過。

台灣男子射箭代表隊在2018雅加達/巨港亞運，終於擺脫「老二」宿命，成功射下隊史首面金牌，而台灣男子射箭隊過去在奧運最佳戰績，則是2004年雅典奧運的男團銀牌，今年東京奧運台灣「箭客」也盼能再次改寫隊史。

上一屆里約奧運，女子57公斤量級的「柔道女王」連珍羚，最終與獎牌擦身而過，今年她抱著「不能再失敗」的強大信念捲土重來，也期望有個完美結局。

美國名將雷德基（Katie Ledecky）將在400公尺自由式亮相。雷德基目前已有5面奧運金牌，這次東奧參加4項個人賽、1項接力賽，有機會成為奧運最多金的女子運動員。

體操第1金將在今天發出，日本盼在男子成隊（團體賽）衛冕成功，中國也虎視眈眈。

男籃部分，美國職籃NBA華盛頓巫師前鋒八村壘領軍的地主日本，以及由「歐洲金童」唐西奇（Luka Doncic）為首的斯洛維尼亞，都將在小組賽出擊。

7月27日

今年東京奧運中華代表團所期盼的「金喜」可望到來，這天下午「舉重女神」郭婞淳終於將登台獻藝，自2018雅加達/巨港亞運奪金後，她參賽的每一場比賽幾乎都把金牌納入囊中，若無意外，東京奧運舉重女子59 公斤量級金牌，將刻上她的名字。

5月才在奧運跆拳道亞洲區資格賽踢進決賽，隨後又在6月的亞洲跆拳道錦標賽拿下銀牌，台灣跆拳道男子80公斤量級好手劉威廷，把今年奧運視為生涯國際賽最終戰，近況極佳的他盼用奪牌替自己的國際生涯劃下完美句點。

3年前雅加達/巨港亞運聯手拿下10公尺空氣步槍混雙金牌的林穎欣與呂紹全，今年奧運將再次雙槍合併，身為「學長」的呂紹全則信心滿滿，希望今年奧運換他來「Carry學妹」，再次挑戰佳績。

棒壘球這次重返奧運，21日率先開打的女子壘球，將在今天確定前3名獎牌誰屬。

7月28日

「台灣蝶王」王冠閎若通過預賽與複賽考驗，今天將在男子200蝶決賽登場，他在今年5月全國大專院校運動會才飆出1分54秒77全國新猷，當時這項成績一度高居全球第3，若他能再次改寫自己保持的全國紀錄，說不定有機會摘下台灣隊史在池畔的首面獎牌。

靠著「鞍馬王子」李智凱與「世界貓王」唐嘉鴻兩大王牌，台灣體操界相隔超過半世紀後再次以成隊方式參加奧運，李智凱與唐嘉鴻不但雙雙是亞運金牌得主，同時也是今年東奧體操的最大看點。

今天進行的男子全能賽，唐嘉鴻和李智凱預計都會登場，兩人也將替接下來單項個人賽的重頭戲提前暖身。日本「體操之王」內村航平則將在主場挑戰3連霸大業。

若25日起一連數日天候狀況良好，首次成為奧運比賽項目的衝浪，將在今天產生獎牌得主。

台灣球迷十分關注的棒球賽事今天開打，首日賽程只有一場比賽，由地主日本迎戰多明尼加。

本屆奧運新增的3對3籃球，也將在今天產生男女組金牌隊伍。

7月29日

台灣男子不定向飛靶名將楊昆弼，今天將提槍上陣，2018年雅加達/巨港亞運，他曾在決賽飆出平世界紀錄的48分，而2019拿坡里世界大學運動會，他在落後下連續命中17發泥盤後來居上奪金，天生擁有「強心臟」的他，也是今年東奧的奪牌指標。

體操女子全能賽是今天的焦點，美國體操天后拜爾絲（Simone Biles）要挑戰成為逾半個世紀以來，首位完成奧運全能賽衛冕任務的女子選手。

被譽為「飛魚」費爾普斯（Michael Phelps）接班人的美國24歲泳將德萊賽爾（Caeleb Dressel），將在男子100公尺自由式爭取本屆個人首金。

7月30日

射箭團體賽結束後，個人對抗賽今天登場，首先出賽的是女子個人對抗賽，其中2019年荷蘭世界錦標賽金牌得主雷千瑩，將與隊友林佳恩，以及世界排名第10的譚雅婷各自出擊。

桌球男單決賽今天進行，中國選手馬龍、日本選手張本智和都被視為奪金熱門。

另外，本屆田徑項目第1面金牌將榮歸男子1萬公尺贏家。

今天柔道場上最受矚目的焦點，是2012、2016奧運都摘金的法國傳奇希內（Teddy Riner）。他將尋求奧運3連霸，以期成為繼日本選手野村忠宏之後的第2人。

7月31日

世界球后戴資穎若經小組賽後晉級，可望以分組第1之姿出線，由於依照規定前3種子將可獲得長籤保送晉級8強，因此前一天登場的16強淘汰賽她可免戰晉級。

羽球項目自1996亞特蘭大奧運開始，銅牌不再採取並列，而是得分出高下，因此戴資穎若今天8強出賽，並順利闖關，距奧運獎牌就只剩最後一步。

田徑項目的第一個高潮將在今天引爆，年逾34歲的牙買加「媽咪火箭」佛瑞塞-普萊斯（Shelly-Ann Fraser-Pryce）將挑戰成為奧運史上首位女子100公尺3 金得主。

至於「台灣最速男」楊俊瀚，今天將在奧運男子100公尺「飆風對決」亮相，賽前他喊話希望打破10秒11的全國與個人最佳紀錄，他是否能再次突破自己極限也值得期待。

前球后大坂直美代表日本參加網球女單賽事，是地主希望所託，但她先前自曝有心理健康問題，這成為她爭金的一大隱憂。

8月1日

戴資穎若能一路過關斬將，今天晚上就將迎來女單最終決賽，屆時戴資穎將挑戰台灣羽球史上首面獎牌。

從過去的「翻滾吧男孩」，如今已蛻變成「翻滾吧男人」，「鞍馬王子」李智凱將在生涯的第2次奧運會，全力去實踐奪牌的目標與夢想，他將再一次在鞍馬上完美演繹湯瑪斯迴旋，把他獨創招式放送到全球體操迷的眼中。

長年旅美的高球好手潘政琮，今天將迎來生涯第2次奧運高爾夫的最終回，雖然今年東奧台灣男子高爾夫僅有他單兵作戰，不過他曾在2019年PGA美國職業高爾夫巡迴賽的RCB傳承賽奪得生涯首冠，也是台灣32年來在PGA奪冠的第1人。

今天田徑場上將進行男子100公尺決賽，誰將接下牙買加「閃電」波特（Usain Bolt）的棒子，成為「地表最速男」，將是全球矚目的焦點。

男網塞爾維亞籍世界球王喬科維奇（Novak Djokovic）將力爭個人第1面奧運金牌，試圖拿下同一年在4個大滿貫和奧運都稱霸的年度「金滿貫」（Golden Grand Slam）。

另外，同時獲得美國跳高、跳遠奧運代表權的田徑奇才哈里森（JuVaughn Harrison），今天有機會先在跳高項目奪牌。

8月2日

羽球男單決賽今開戰，地主選手桃田賢斗被認為是這次奧運男單金牌熱門人選。而台灣男單一哥周天成下午若能從4強脫困，晚間也將迎來生涯首度奧運決賽。

跳高、跳遠「二刀流」哈里森繼前一天跳高，今天將在跳遠項目出賽，有機會成為1896雅典奧運美國選手克拉克（Ellery Clark）後，在同屆奧運包辦跳高、跳遠雙料金牌的選手。

8月3日

曾在2018雅加達/巨港亞運拿下單槓金牌的「世界貓王」唐嘉鴻，今年東奧單槓也是評估最有機會奪牌的項目，若依教練團設定，他有望在這個最大舞台，向全世界展現他單槓的新動作。

32歲日本「體操之王」內村航平被看好能在男子單槓決賽搶下獎牌，而這也很可能是他最後一次在奧運亮相。

而開創出「丁丁跳」的女子體操小將丁華恬，只要能在7月25日的資格賽發揮正常，也有機會搶下女子平衡木個人賽最終8強的入場券。

受到漫畫第一神拳開始接觸拳擊運動的林郁婷，如今已是女子57公斤量級世界拳后，若她能一路過關斬將，今天將在壓軸決賽登場亮相，力拚奧運金牌圓夢。

年僅21歲的男子撐竿跳世界紀錄保持人杜普蘭蒂斯（Armand Duplantis）將在今天的決賽登場。杜普蘭蒂斯2020年9月跳過6公尺15，改寫烏克蘭傳奇名將「鳥人」布卡（Sergey Bubka）高懸26年的6公尺14室外撐竿跳世界紀錄。

今年7月剛創男子400公尺跨欄世界紀錄的沃霍爾（Karsten Warholm），若一路順利闖進決賽，將在今天爭奪首面奧運金牌。

8月4日

亞洲男子標槍紀錄保持人、「黃金右臂」鄭兆村，今天將與隊友黃士峰一同站上奧運舞台，上午將進行男子標槍資格賽，而被寄予奪牌厚望的鄭兆村，則要先通過資格賽考驗，才能晉級7日登場的決賽。

滑板首次踏進奧運殿堂，讓年僅13歲，英國史上最年輕的夏季奧運選手布朗（Sky Brown）一圓奧運夢，她有機會在公園賽女子組爭取獎牌。

田徑男子200公尺決賽今天登場，目前的世界冠軍，也是今年在這個項目成績最好的美國選手萊爾斯（Noah Lyles），最被看好能奪下金牌。

另外，在女子400公尺跨欄決賽，新科世界紀錄保持人麥勞夫林（Sydney McLaughlin）可望與上屆金牌得主、美國女將穆罕默德（Dalilah Muhammad）讓美國在這個項目「金包銀」。

8月5日

亞運空手道2連霸的「小清新」文姿云，將首度踏上奧運舞台，身為空手道女子55公斤量級世界排名第2的她，同樣被認為具有奪牌實力，而大賽表現特優的她，也可望替台灣再添一面奧運獎牌。

首次成為奧運項目的運動攀登，將由男子組率先登場，捷克「攀岩之王」昂德拉（Adam Ondra）是奪金大熱門。

8月6日

奧運史上獲得最多獎牌（6金、3銀共9面）女子田徑選手、上屆奧運女子400公尺摘銀的美國名將菲麗絲（Allyson Felix），有望繼續在400公尺決賽爭奪獎牌，這很可能是她參加的最後一項奧運個人賽。

田徑場上男女4x100公尺接力決賽都在今天進行，奪金呼聲最高的都是美國隊。

8月7日

倘若一切順利，「黃金右臂」鄭兆村將在男子標槍決賽登場，他也將挑戰台灣田徑界「飛躍羚羊」紀政自1968年羅馬奧運摘銅後，相隔超過半世紀以來，首面奧運田徑獎牌。

除此之外，角力選手出身，卻在拳擊找到另一片天的女子69公斤量級好手陳念琴，目前高居世界第2，假使她能順利闖關挺進今天登場的最終決賽，將替今年東奧中華代表團再掀一波高潮。

棒球賽事將在今天發出獎牌。日本隊這次精銳盡出，包括有美國職棒大聯盟MLB經歷的「神之子」田中將大在內的眾多好手，誓言要為地主球迷留下金牌。

男子籃球將在今天進行最終決戰，美國隊將尋求4連霸。

女子高爾夫世界排名第1的柯達（Nelly Korda）有機會成為1900年後，第1位在奧運拿下高球金牌的美國選手，韓國朴仁妃、韓裔紐西蘭籍高寶璟（Lydia Ko）兩位前球后以及中國好手馮珊珊，都是柯達爭金路上的勁敵。

8月8日（閉幕日）

女籃金牌戰今天登場，美國隊把目標擺在連7屆封后。至東京奧運前，美國女籃已在奧運49連勝，博德（Sue Bird）、桃樂西（Diana Taurasi）也因此有機會成為首批奪下5面奧運金牌的籃球員。

男子馬拉松，肯亞長跑「哲學家皇帝」基普柯吉（Eliud Kipchoge）有機會成為自1980年以來，首位在此一項目2連霸的選手。