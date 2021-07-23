2021第一屆台灣永續投資論壇登場 聚焦企業治理和永續素養

「台灣永續投資論壇」由台灣永續能源研究基金會董事長簡又新大使(圖右)致詞揭開序幕，台灣永續研訓中心秘書長陳永仁(圖左)主持專題演講。(照片... 「台灣永續投資論壇」由台灣永續能源研究基金會董事長簡又新大使(圖右)致詞揭開序幕，台灣永續研訓中心秘書長陳永仁(圖左)主持專題演講。(照片由台灣永續能源研究基金會提供)

（台灣英文新聞 / 生活組 綜合報導）為表彰臺灣永續投資的典範與績優楷模機構，由永續發展目標聯盟(A‧SDGs)總策劃、 台灣永續能源研究基金會及台灣企業永續研訓中心主辦， 集結國內外金融專業人士於7月21日舉辦首屆「台灣永續投資論壇」( Taiwan Sustainable Investment Forum, Taiwan SIF)，同時辦理第一屆「台灣永續投資獎」，今年共有11家金融機構獲獎。

台灣永續能源研究基金會董事長簡又新致詞時表示，從歐盟推動「永續金融揭露規範」（SFDR）及金管會推動發行投信公司需充分完整詳盡揭露訂出八大揭露監理原則等趨勢來看，均是要透過統一標準去揭露和審視ESG的落實程度，讓金融市場有規則可循，也讓漂綠企業或漂綠基金無所遁形，未來將持續呼應國際趨勢及支持政府相關政策，讓永續投資在台灣落地實踐。

簡又新還說，頒發「台灣永續投資獎」 是為表揚傑出永續投資機構， 為廣大投資人選出落實永續的投資機構，鼓勵深入且廣泛實踐ESG 整合投資組合策略，該獎項邀集國內重量級評審， 並由王儷玲教授擔任召集人。

台灣永續投資論壇共有超過100位嘉賓參與，上午專題演講貴賓邀請美國紐約梅隆銀行(BNY Mellon)台北分行黃蔚文總經理，與來自歐洲的埃信華邁(IHS Markit)全球戰略諮詢主管行政主管周尚頤博士(Dr. Christine Chow)，分別以永續投資的實務案例分享及投資機構致力ESG概況，以及站在資本市場視角講述反漂綠趨勢及零碳情境分析等觀察為主軸進行精彩演說，帶給與會閱聽者具世界性的永續投資思維，並掌握最新趨向資訊。

議題分享貴賓包括Deloitte勤業眾信陸孝立副總經理、臺北大學黃啟瑞教授、SGS黃國泰全球能源暨永續產品經理、永豐投顧李學詩總經理及黃柏棠副總經理等，帶來不同面向、從全球到在地的永續投資的最新資訊。

在台灣永續投資獎的年度獲獎企業中，金控組有國泰金控（典範）、玉山金控（楷模）；人壽組有富邦人壽（典範）、中國人壽（楷模）；銀行組有第一商銀（典範）、彰化商銀（楷模）；投信組有國泰投信（典範）、元大投信（楷模）、富邦投信（楷模）、永豐投信（楷模）；投顧組有永豐投顧（楷模），共計11家金融機構獲獎。

主辦單位企盼藉由舉辦首屆台灣永續投資論壇，能夠促使各界關注國際與國內諸多永續投資關鍵性議題發展，同時期許政府能持續落實相關政策策略方向與管理機制，企業治理高層應高度警覺時勢變化並精進永續素養。