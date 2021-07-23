神秘聲波攻擊 美國CIA百餘人罹患「哈瓦那症候群」

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）多年來，美國外交官遭神秘聲波攻擊事件層出不窮，至少二百餘人受害，至今仍未揪出元兇。中情局（CIA）局長伯恩斯（William Burns）22日驚爆，受害者涵蓋了百名幹員與家眷，他們都罹患了「哈瓦那症候群」（Havana syndrome）。

路透報導，伯恩斯表示，身為情報頭頭，他有義務好好照顧下屬，不惜傾盡所有行政資源，追查幕後主使者，因此他已指派了曾主導獵殺賓拉登（Osama bin Laden）任務的高層幹員，展開緝凶行動。

此外，CIA對相關調查的醫療人力也提高了三倍，並讓受害的中情局相關人員，能在兩周內送往華特里德國家軍事醫學中心（Walter Reed National Military Medical Center）治療，而非先前的八周。

之所以命名哈瓦那症候群，是因事件起源於2016年美國駐古巴哈瓦那外交人員，他們是通報此一疾患的首批受害者。症狀包括暈眩、作噁、偏頭痛、記憶力喪失等。伯恩斯認為俄國脫不了干係，但俄國矢口否認。有一說指，是部分反美的古巴情報官員，不滿美古大和解，而與俄國聯手導了這齣戲。

去年美國國家科學院（National Academy of Sciences，NAS）調查報告指，「凶器」可能是「定向微波能量」（directed microwave energy）。美國為此甚至拆了外交官受攻擊時的住處，卻一無所獲。許多患者都有程度不一的腦部損傷，治療多時仍無法痊癒。

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