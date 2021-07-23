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台北動物園：狐獴家族增產 悠閒玩沙不忘守望相助

By 林靜怡, 台灣英文新聞－編輯
2021/07/23 12:25
狐獴. (照片來源：Taipei Zoo提供)

狐獴. (照片來源：Taipei Zoo提供)

（台灣英文新聞 / 生活組 綜合報導）臺北市立動物園封園期間再度傳來好消息，狐獴媽媽「姆水」在今年3月12日生下3仔後，5月28日再添3仔，如今狐獴家族成員數，未滿一歲的孩子就有8隻，整個活動場每天都好熱鬧。

台北動物園在少了遊客熙熙攘攘的聲響下，負責站哨的狐獴仍認真的堅守崗位，輪到換哨時也不敢偷懶。走近狐獴的家，遠遠的會先看到站在最高處再拉長身體瞭望的哨兵，如果再靠近一點，哨兵發出警報，頓時所有的家族成員立刻停止動作往同一個方向看，好像跟你玩123木頭人，你動一步牠們也往地洞挪近一步，直到確認解除警報，才又接續剛剛的動作。

台北動物園表示，狐獴家族從早到晚都活力十足，早上起床一家大小來到活動場，稍微觀察一下四周就開始東找西挖。狐獴的前肢有強而有力的爪子，兒童動物區裡四個戶外活動場的沙地裡，到處都是牠們挖掘出來，密密麻麻的地洞和隧道。狐獴們總是忙得不亦樂乎，成年狐獴四處挖寶，小朋友也跟著在沙地上練習找寶藏。

台北動物園將於8月推出2堂「不可思『疫』的動物園」線上課程，7月24日上午10點開放網路報名，活動內容請詳見臺北市立動物園，每梯次只有60個名額，額滿為止，歡迎大家踴躍參加。

台北動物園：狐獴家族增產 悠閒玩沙不忘守望相助

照片由Taipei Zoo提供

台北動物園：狐獴家族增產 悠閒玩沙不忘守望相助

狐獴. (照片來源：Taipei Zoo提供)
狐獴
台北動物園

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