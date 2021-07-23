曾喊「我是台灣人」 捷克參議長曝將贈台疫苗

（台灣英文新聞／政治組 綜合報導）捷克傳將成第三個捐贈台灣新冠疫苗的歐洲國家。去年訪台的捷克參議院議長韋德齊22日表示，該國正討論捐贈台灣疫苗一事，最快在26日揭曉。

韋德齊（Miloš Vystrčil）去年8月訪台，於立法院演講時曾以一句中文的「我是台灣人」獲得全體立法委員起身鼓掌。22日他在推文中曝光了捷克政府欲捐贈疫苗的消息，表示與（捷克）衛生部長渥伊泰赫（Adam Vojtech）再度通話後，將「略微樂觀」地等待週一（26日）政府開會結果，該篇推文中更將捷克與我國的國旗並列。

Vakcíny z 〔錯誤字元無法儲存〕〔錯誤字元無法儲存〕 pro 〔錯誤字元無法儲存〕〔錯誤字元無法儲存〕. Po dalším telefonátu s ministrem zdravotnictví @adamvojtechano budu s mírným optimismem čekat na výsledek pondělního (26.7.) jednání vlády. — Miloš Vystrčil (@Vystrcil_Milos) July 22, 2021

若捷克政府通過該項友台捐贈決議，該國將繼立陶宛、斯洛伐克之後，成為第三個捐贈疫苗給台灣的歐洲國家。

外交部對此表示，台灣與捷克互動往來十分密切，最近捷克參議長韋德齊（Miloš Vystrčil）、參議院外交委員會主席費雪（Pavel Fischer）及布拉格市長賀吉普（Zdeněk Hřib） 等台灣友人，紛紛就台灣疫情及疫苗取得，表達關心並積極呼籲捷克政府提供協助，外交部對此表達誠摯感謝，也將耐心等候捷克政府內部的研商討論結果。

外交部強調，最近美國丶日本丶立陶宛及斯洛伐克均提供疫苗協助台灣，外交部除感謝眾多與台灣理念相近國家相互扶持友愛互助的情誼外，更相信良善循環所能產生的巨大正向能量。

外交部感謝捷克政府及人民此刻展現對台灣的友誼及關懷，展現與我們一起攜手抵抗疫情的決心，並表示不論其政府最後的決定為何，我們都表示感謝及尊重，外交部也將會在獲得捷克政府最後確認結果資訊時，適時向國人說明。