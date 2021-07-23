活化臺灣農村經濟 補助農企社最高額度可達500萬元

（台灣英文新聞 / 生活組 綜合報導）行政院農業委員會水土保持局舉辦「 農村社區企業經營輔導」提供專業育成輔導及資金補助， 讓農村產業經營者朝向更專業的企業經營，同時辦理「 農村好物選拔」提供獲選產品行銷管道與資源， 2項計畫同步採線上申請報名自8月13日到9月10日止。

「 農村社區企業經營輔導」類別分為三類，依據企業型態、營運狀況，選擇申請輔導類別， 經審議通過後決定補助額度分「初階育成型」 、「地區經濟型」及「標竿企業型」 。

水土保持局表示，「初階育成型」 指營運模式尚在起步發展中的企業，申請額度以150萬元為上限。「地區經濟型」指營運模式明確穩定， 欲投入地區農村產業鏈整合的企業與合作社組織， 以300萬元為上限，至於「標竿企業型」 則以曾依本計畫輔導結束滿1年以上的企業或合作社組織， 且為擴大營運規模、發展專利技術、 創新營運模式或農產品進出口貿易，額度最高可達500萬元。

「農村好物選拔」則提供獲選產品行銷管道與推廣資源， 可獲得參與相關展覽及通路媒合機會。 另外亦可參與多項企業經營輔導課程，提升相關法規認知、 參展通路銷售技巧、如何進行市場調查與調整產品研發方向， 提高市場占有率。

今年農村好物選拔邁入第七屆， 藉由本活動挖掘更多代表農村社區且具發展潛力的農村好物， 鼓勵農村社區持續創新研發特色商品，加值農村產業並提升品質， 作為社區產業表率，申請報名參選期間自8月13日至9月10日， 更多報名資訊， 請上農社企暨農村好物網或水土保持局網站查詢。