快訊！政院今早拍板 7月27日起調降為二級警戒

行政院長蘇貞昌23日召開政院擴大防疫會議，拍板27日起調降為二級警戒。(圖/中央社) 行政院長蘇貞昌23日召開政院擴大防疫會議，拍板27日起調降為二級警戒。(圖/中央社)

（台灣英文新聞 / 生活組 綜合報導）考量到國內疫情趨緩，行政院長蘇貞昌今（23日）拍板27日起全國防疫警戒調降為二級，讓符合防疫指引的各行業、場所能夠恢復活動。

行政院發言人羅秉成表示，蘇貞昌今早召開政院擴大防疫會議，會後蘇貞昌根據指揮中心的防疫規劃，裁示將疫情三級警戒調降至二級，讓符合防疫指引的各行業、場所能夠恢復活動。

根據警戒降級的指引草案，室內人數限制擬提高為50人，室外人數100人，另也開放婚宴、公祭，但須遵守人數上限與餐飲指引，旅行團也將提高為50人以下，遊覽車間隔座。

此外，幼兒、托嬰、課照、補習班可適度開放，高中以下運動團隊可分流返校或訓練；運動場館則開放保齡球館、撞球場。

餐飲部分，超商與賣場內用區將可依照餐飲指引開放，但超商熟食仍不開放販售；交通部分，台鐵、高鐵採間隔座，人數上限7成。

表演場館也將開放觀眾，但須採間隔或梅花座、不得設置搖滾區，舞台和觀眾最前席間隔至少3公尺；商業展覽或大型會議可舉行，但有人數上限。另開放釣客可到第一類漁港垂釣，娛樂漁業漁船可載客出海觀光。

指揮中心強調，各部會得依指揮中心所發布之通案性原則另訂指引，而各地方政府亦得在此原則下，視疫情需要而有調整空間，惟相關指引必須規範明確以利民眾遵循。

相關政策走向、詳細指引及各行各業開放狀態將由指揮中心指揮官陳時中於今天下午2時說明。