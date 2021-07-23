美參院通過2022國防授權法案 與台探討防衛合作可能性

美國23日通過2022財政年度國防授權法案，其中呼籲提升台灣防衛能力並維持美軍恫嚇中國武力犯台的能力。（圖／翻攝自美國參議院軍事委員會） 美國23日通過2022財政年度國防授權法案，其中呼籲提升台灣防衛能力並維持美軍恫嚇中國武力犯台的能力。（圖／翻攝自美國參議院軍事委員會）

（台灣英文新聞／政治組 綜合報導）美國參議院軍事委員會今（23）日通過2022財政年度國防授權法案，該法案要求美軍有能力應對中國片面改變台海現況的行為，以及對美台增進防衛合作之可能性的評估。

中央社報導，參議院軍委會以23比3的票數，通過「2022財政年度國防授權法案」（FY 2022 NDAA），該項總額高達7779億美元（約新台幣21兆9951 億元）的法案接下來將送交參議院全院審議。

(圖／翻攝自2022財政年度國防授權法案摘要）

參議院軍委會今日公布一份39頁的法案摘要，其中對台措施主要分為三大部分：協助台灣提升防衛能力、確保美軍維持阻止共片面改變台灣現狀之能力以及探索國民民兵與台灣合作的可能性。

法案摘要指出，法案要求美國行政部門就增進美台防衛合作、美國國民兵（National Guard）與台灣合作的可行性與適當性，對國會進行簡報。法案也要求美國國防部長評估台灣不對稱防衛能力，並提出如何協助台灣提升相關能力的計畫。

至於協防台灣抗中，法案載明美國政策是美軍應維持足以阻止中國對台灣造成「既成事實」（fait accompli）的能力，以嚇阻北京用武力單方面改變與台灣之間現狀。

此外，法案也要求行政部門，針對美國國防部在嚇阻與回應中國以武力改變台海現狀上所做的努力，對國會進行簡報。

眾院版2022財政年度國防授權法案預計將於28日至29日交由眾議院軍事委員會底下相關小組審議。9月1日眾議院軍事委員會將對法案進行審理與表決，通過後才會交由眾議院全院表決。

若參眾兩院通過版本有落差，則法案須經過兩院協商最後版本，並各自表決通過後，才會送交總統拜登簽署後生效。