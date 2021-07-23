驕傲！台灣金曲歌后魏如萱登紐約時代廣場巨幕　繼張惠妹後用音樂替女權發聲

台灣金曲歌后魏如萱登上紐時廣場巨幕（圖/魏如萱臉書） 台灣金曲歌后魏如萱登上紐時廣場巨幕（圖/魏如萱臉書）

(台灣英文新聞/娛樂組 台北綜合報導)繼阿妹跟莫文蔚之後，台灣女歌手魏如萱巨型肖像登紐約時代廣場（Times Square）大螢幕，透過音樂替女權發聲。

音樂串流平台Spotify推出特別企劃EQUAL Global Music Program企劃，集結全球具代表性女歌手製作各國歌單替女性平權發聲，擔任國際代表之一的張惠妹才於上(6)月出現在全球最大的LED螢幕-紐約時代廣場的巨型螢幕牆上，消息一出引起不少粉絲尖叫。

歌迷暱稱娃娃的魏如萱，是在張惠妹之後出現在廣告牆上的台灣女歌手，原為自然捲樂團主唱，目前是HitFM聯播網的DJ，她以溫暖清新的嗓音四度被提名金曲獎最佳國語女歌手獎，並在第31屆金曲獎憑專輯《藏著並不等於遺忘》獲獎，

魏如萱昨(22)晚於臉書上表示，那天看見妹姐的照片登上時代廣場，覺得很震撼，其實上星期已經有人幫她p圖，她很想發文，但公司說不行，結果今天照片真的出現在紐約了！

魏如萱說，可以接棒在張惠妹和莫文蔚的後面感到榮幸，一個地方媽媽的照片出現在世界的十字路口，為了女性平權也給所有母親們加油，「電影哪有我們瘋狂 我是你媽 變形金剛 」我們是最無敵的。

Spotify也編輯屬於台灣的特別歌單，集結彭佳慧、艾怡良、徐佳瑩等共50首歌，播放時間為3時55分；另外，還有以莫文蔚為封面人物的EQUAL 香港、封面人物為喬伊·歐拉多昆（Joy Oladokun）為EQUAL US，而EQUAL Global的封面女郎則為英國創作歌手約爾亞·史密斯（Jorja Smith）。