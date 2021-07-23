【史上首見延期一年】日本東京奧運23日晚開幕式•在疫情與醜聞夾殺下登場　誰點聖火仍是最高機密!

日本東京奧運開幕式將在23日晚間於東奧主場館國立競技場舉行，目前開幕表演內容保密到家，連在聖火台點火的火炬手是誰也還不得而知。圖為22日... 日本東京奧運開幕式將在23日晚間於東奧主場館國立競技場舉行，目前開幕表演內容保密到家，連在聖火台點火的火炬手是誰也還不得而知。圖為22日晚間東京都港區芝公園的聖火。中央社

（台灣英文新聞/國際組 綜合整理) 日本東京奧運開幕式將在23日晚間於東奧主場館國立競技場舉行，目前開幕表演內容保密到家，連在聖火台點火的火炬手是誰也還不得而知。

東京奧運因疫情成為史上第一場延期1年的奧運，今晚登場的開幕式更是命運多舛，不僅在緊急事態宣言下不開放觀眾，籌備團隊成員更相繼爆出各種醜聞，不得不臨陣換將。

日本放送協會（NHK）報導，原定去年(2020年) 舉行的東京奧運，受COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，成為史上第一場延期1年的奧運，終於將在日本時間今天晚間8時（台灣時間晚間7時）迎來開幕式。

開幕式於東奧主場館國立競技場舉行，由於主辦城市東京都因疫情發布緊急事態宣言，開幕式不開放觀眾入場，僅放行約950名各國政要與東京奧運暨帕運組織委員會等相關人士。

擔任東奧及帕運名譽總裁的日皇德仁將出席開幕式發表開幕宣言，同場的貴賓包括美國第一夫人吉兒．拜登（Jill Biden），以及2024巴黎奧運東道主法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）等人。

開幕式也開放贊助商入場，不過NHK採訪78家贊助企業，僅12家回答將出席，多數企業出於防疫考量不參加或未答覆。

開幕式主要環節有國家元首入場、選手入場、組委會主席與國際奧林匹克委員會（IOC）主席致辭、國家元首的開幕宣言、選手宣示、點燃聖火等。

目前開幕表演內容保密到家，根據東京居民目睹到的一些片段，只知道會是一場高科技秀，包含無人機演出；連今晚在聖火台點火的火炬手是誰也還不得而知，究竟誰是傳遞聖火的最後一棒、以何種形式點燃聖火，成為外界關注的焦點。

東京奧運總計將進行奧運史上最多的33大項（339小項）競賽，約200個國家與地區、共1萬1000多名運動員參賽，地主國日本代表隊更派出史上最多的583名選手。

由於東京確診人數攀升，為了防堵病毒在奧運擴散，日本籌委會訂出不少防疫規範，包括採訪記者得先上網預約申請，經官方核可才能進入場館，若未通過審核就無法正常工作。

東京奧運今晚才舉行開幕儀式，不過包括射箭、划船等項目都於今天上午登場，而比賽聚集來自全球各地的選手、教練與媒體，因此日本小心翼翼，深怕受疫情延宕一年的東京奧運，又因病毒變了調。

昨天（22日) 東京地區COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診人數達到1979人，大會也不敢大意，除要求所有媒體在採訪前一天下午4時，得先透過網路遞交採訪申請，也強調若審核未通過，則不得進場採訪，讓不少媒體叫苦連天。

主辦單位在網站上表示，為了確保所有採訪媒體都能擁有安全的社交距離，才會採取預約並限額的方式。

不過根據中央社報導, 第一天射箭場的新聞中心依舊人滿為患，且仍有不少外國媒體沒戴口罩，但新聞中心的志工卻沒有前來提醒或要求他們戴上口罩，防疫規定很難完全落實。

今年東京奧運的防疫規定相當多，除要求所有入境媒體前3天都要進行唾液PCR檢測，且接下來每4天都要篩檢一次，此外在入境後第14天要再篩檢，而媒體也不得搭乘大眾交通工具，若有特殊需求則得提前預約防疫計程車。

報導指出，在疫情下，東奧開幕式和大多數比賽都採無觀眾閉門進行，但近期多名選手與奧運相關人士確診，讓民眾對這場世界最大規模的運動祭典投予嚴厲的眼光；也讓人不禁要問，東奧能否成功避免疫情擴大、成為讓多數人有共鳴的大會。

此外，開幕式團隊成員更接連爆出多起爭議，今年3月開幕式負責人、創意總監佐佐木宏被爆出曾提案要女演員渡邊直美扮豬，引發各界批評後請辭。

開幕式作曲人之一小山田圭吾日前被發現學生時代曾霸凌同學及身心障礙學生，組委會原本力挺小山田留任，但迫於外界壓力，小山田本月19日請辭。

而就在開幕式前一天的22日，開幕式導演小林賢太郎被發現曾嘲諷猶太人大屠殺，在開幕式前夕遭解任。

組委會主席橋本聖子說，她理解許多人對東奧有著複雜的想法，但她希望在全世界面臨疫情的困難下，東奧能讓大家再次體認到運動的力量。