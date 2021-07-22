開幕前夕遭開除 東京奧運導演遭爆曾嘲笑「納粹大屠殺」

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）東京奧運每日一爆，除了染疫數字持續上升，就在23日開幕式的前一天，典禮導演竟遭解職。理由是，曾拿猶太人的歷史悲劇開玩笑。

美聯社報導，東奧組委主席橋本聖子今（22）日突然宣布，開幕式導演小林賢太郎在1998年的一部喜劇作品中，有嘲弄納粹大屠殺（Holocaust）的不當橋段，故將之開除。東京奧運自疫情爆發以來，所遭逢的劫難與負面消息不計其數，此一事件又為東奧再添新愁。

細數奧運因疫情被迫延期這一年來的點點滴滴，除了要求停辦的聲浪未減，志工爆出走潮、海內外觀眾禁止入場、整場奧運都將在緊急狀態中度過、牡蠣大軍進逼水上競技場、選手得自己戴獎牌、標榜安全無虞的防疫泡泡已然破滅，光是因爭議下台的官員與主辦單位人員，就不只這一樁。

東奧組委主席森喜朗因蔑視女性之言論，2月時不敵排山倒海的批評，宣布下台。開幕與閉幕式創意總監佐佐木宏，3月時因傳出曾打算邀請身材圓潤的搞笑藝人渡邊直美「扮豬出場」，而道歉去職。本週稍早，東奧開幕式音樂作曲家小山田圭吾，也因爆出學生時期曾有霸凌同學的黑歷史，引咎辭職，主辦方決定棄用其奧運曲目。

儘管疫情嚴峻，醫界請願停辦，但這場命運多舛的奧運卻硬著頭皮辦到底，說穿了還是為了錢。若取消奧運，國際奧委會（IOC）將吞下高達30億至40億美元的電視轉播收入損失。至於東奧究竟花了多少錢？官方數字為154億美元，但從政府審計報告可見，實際花費恐怕高出許多。