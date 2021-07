亞洲生技大會論壇多元主題 聚焦生醫產業防疫能量整備

(台灣英文新聞/生活組 綜合報導)2021亞洲生技大會(BIO Asia Taiwan)迎來第二日,今日論壇(Session)議程聚焦四大主題,分別是「防疫能量整備」、「公私合作促成精準健康」、「解開亞洲研究的隱藏價值」、「AI實現智慧健康」。今日的講者有以色列衛生部國際關係司長Asher Yeshaihu Salmon分享防疫經驗,以及多家跨國藥廠分享在防疫和數位科技的開發經驗,包括阿斯特捷利康(AstraZeneca, AZ)、羅氏診斷(Roche Diagnostics)、必治妥施貴寶(Bristol Myers Squibb)、嬌生(Johnson&Johnson)、諾華(Novartis)等跨國公司。

在「疫苗接種後疫情控制」專題中,中研院翁啟惠院士與馬徹研究員介紹其團隊最新研究—如何掌握醣化機制,克服病毒突變,發展廣效疫苗對抗變種病毒的最新研究成果。在座談會中,與會專家表示,疫情及公衛需求隨時變化,除了平時儲備防疫物資外,深耕檢驗、治療、和疫苗的創新平台技術有其必要性。

由台杉投資共同主辦的「解開亞洲研究的隱藏價值」專題,前默克大藥廠資深副總裁,現任ContraFect總裁Roger J. Pomerantz表示,40年前他經歷美國波士頓生醫聚落從無到有的歷程,相信亞洲現在也做得到,但需要建立良好的智財保護機制、緊密的資源網絡、和能夠接受冒險和嘗試的開放環境,才能讓亞洲許多潛在的技術瑰寶發光發熱。TRPMA張鴻仁理事長也認為,健保資訊與ICT的結合將有機會成為台灣特點,在國際上取得先機。

由工研院共同主辦的「AI實現智慧健康」專題中,可以發現國際大藥廠均已展開數位轉型,如諾華、阿斯特捷利康、嬌生旗下楊森製藥均不約而同投入大量資源,利用人工智慧與大數據來翻轉市場生態及開發流程。例如諾華運用基因資訊與真實世界數據,要打造主動出擊、預防疾病的全新醫療系統,阿斯特捷利康在應用ICT改造企業內外藥物開發的生態系。楊森則以肺癌治療的具體案例,說明在檢測到治療的流程中,如何運用數據資料革命性地改變傳統製藥研發過程。

在疫苗接種後疫情控制(Pandemic Control after Vaccination)中探討雖然新冠肺炎疫苗問世,然而全球疫苗的分配仍然面臨挑戰,且各國法規監管單位批准的藥物及療法卻還很少,並要超前部署,更需厚植生技產業應變量能,面對下一波公衛醫療需求,未來仍有許多挑戰仍需克服。

在聚焦全球防疫體系運作上,美國奧瑞岡州州立大學全球健康中心主任紀駿輝(Chunhuei Chi),從全球健康觀點分析新冠肺炎對各國社會、政府的影響,以及疫苗分配與接種實務遇到的挑戰。Syneos Health醫務長Jaime E. Hernandez,從生技產業角度,說明新冠疫苗和藥物開發在疫情中是如何加速。AZ新冠疫苗全球政策主任Paula Pohja-Hutchison,則介紹如何短時間開發量產、和非政府組織(NGO)及學術界合作,成為全世界最廣泛使用的新冠疫苗。

在國家防疫經驗分享上,以色列衛生部國際關係司長Asher Yeshaihu Salmon,說明以色列國內的防疫政策、如何實現大規模接種,以及學習到的教訓。台大兒童醫院副教授李秉穎醫師則分享2020年臺灣的成功經驗,以及從2021年5月進入三級警戒至今的挑戰。

在聚焦在生技防疫的未來展望中,前中央研究院院長、沃爾夫獎(Wolf Prize)得主翁啟惠院士,以及中研院馬徹研究員,介紹最新的次世代廣效疫苗研發成果。安美睿(Amarex)總裁暨執行長Kazem Kazempour,介紹在疫情下的臨床試驗進行,將發生哪些變化。羅氏診斷(Roche Diagnostics)亞太地區產品經理Andrea Wijeweera,分享新冠快篩現在及未來所扮演的角色。

最後,臺灣三家新冠藥物開發商代表—生華生物科技羅小惠協理、心悅生醫董事長暨執行長蔡果荃、國鼎生技總經理蘇經天,演講分享他們的新藥研發成果。

在精準健康的公私合作(Public Private Partnership for Precision Health)則是聚焦在政府當前大力推展的精準健康產業,為此需要許多跨部門、跨機構的公私合作(public-private partnership)。

在解開亞洲研究的隱藏價值(Unlock Hidden Value of Research in Asia)探討亞洲地區在生醫研究及新創公司所具備的潛在量能,如何成為投資人與合作夥伴眼中的良機。

在AI實現智慧健康(AI Enabled Smart Health)則關注資通訊(ICT)科技所催生的AI變革,帶動了醫學場域、醫學影像診斷科技、疾病預防、遺傳分析、降低臨床出錯率、加速生技製藥與醫療器材研發,且在5G時代下,將進一步加速機器學習、深度學習模組的發展。

