網傳30多名醫護反對疫苗？台灣事實查核中心：錯誤傳言

台灣事實查核中心發現，近期流傳標題為「Ask The Experts 全球醫生和醫療從業者對 Covid 疫苗的警告」的影片為不實消息。 台灣事實查核中心發現，近期流傳標題為「Ask The Experts 全球醫生和醫療從業者對 Covid 疫苗的警告」的影片為不實消息。

（台灣英文新聞 / 林于雯 綜合報導）近期疫苗不實消息遍佈，台灣社群軟體群組也傳出一影片，內容為醫護人員反對接種疫苗。台灣事實查核中心今（22日）公布調查，表示影片內容含許多錯誤資訊。

台灣事實查核中心對於網傳許多武漢肺炎病毒與疫苗的訊息進行多篇內容查核，包含近期流傳標題為「Ask The Experts 全球醫生和醫療從業者對 Covid 疫苗的警告」影片，以及「新冠病毒的死亡率與傳染率並沒有高於流感病毒」、「PCR核酸檢測並非是準確的方式，造成大量誤診形成病毒大流行的假象」等不實謠言。

台灣事實查核中心指出，標題為「Ask The Experts 全球醫生和醫療從業者對 Covid 疫苗的警告」的影片是在2021年6月18日被上傳至加拿大影音平台「Rumble」。

該影片的原始影片出現自2020年12月7日影音平台「Brand New Tube」上，頻道名稱為「Oracle Films」。

根據查核中心檢索，多家外媒都曾針對此影片進行查核，包含路透社和美聯社，最後發現當時在英語系國家流傳的這部影片，含有多處不實訊息。

台灣事實查核中心指出，許多外媒經檢驗後認為這些講者提出的多項聲明，淡化武漢肺炎的嚴重性以及採取預防措施的必要性，他們的說法有些為個人意見，有些則是錯誤訊息。

此外，台灣事實查核中心也針對其他相關議題進行調查，最後發現網傳PCR誤診造成武漢肺炎大流行假象，以及新冠病毒的死亡率與傳染率並沒有高於流感病毒，皆為不實訊息。