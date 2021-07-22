台灣已簽約2年3600萬劑莫德納疫苗合約　陳時中：今年另購100萬劑供第4季施打

（台灣英文新聞／醫藥組 綜合報導）好消息！中央流行疫情指揮中心和行政院今（22）日宣布，與美國莫德納公司簽署明後2年共3500萬劑COVID-19疫苗供應合約，今年並加購100萬劑疫苗於今年第4季供應，提供民眾接種。

行政院今天舉行院會，由衛生福利部報告「COVID-19疫情現況及應處作為」。行政院發言人羅秉成在會後記者會轉述，政府已著手進行國際疫苗採購，其中莫德納疫苗已經在進行相關規劃，昨天已經完成今年第4季及明、後年疫苗採購，包括次世代疫苗在內，共3600萬劑的莫德納採購合約案。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中下午在記者會上進一步說明，考量民眾對莫德納疫苗接種意願高，且COVID-19疫苗仍處於賣方市場，病毒不斷變異，各國疫情持續升溫，全球疫苗供應量卻嚴重不足，陳時中指出，美國、歐盟、日本接續與Moderna公司簽署後續供應合約。

陳時中說，指揮中心現階段投入採購，與歐美日同步取得次世代疫苗，因應未來疫情所需；將於2022年及2023年分批供應基礎劑型（prime series）疫苗與次世代追加劑型（booster vaccine candidate）疫苗，以因應變異病毒株威脅並供應更多族群接種需求。

另外，針對台灣自12日起，調整現階段部分接種對象莫德納疫苗的第一劑與第二劑接種間隔10至12週的接種政策，陳時中重申，該決策是參考國際間接種建議，並經由衛生福利部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP ）會議專家討論後審慎研訂，將依疫苗供貨情形滾動調整。