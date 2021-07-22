強辦奧運不管民眾死活 日民眾：被當棋子利用

東京奧運爭議不斷，美國ESPN專欄分析日本民眾反對奧運的社會現象。（圖／中央社） 東京奧運爭議不斷，美國ESPN專欄分析日本民眾反對奧運的社會現象。（圖／中央社）

（台灣英文新聞／ 張雅鈞 綜合外電報導）東京奧運23日即將開幕，然停辦爭議不斷，大會相關人士確診數不斷攀升更壯大反對聲浪。美國媒體21日分析當地民眾多數反對舉辦奧運，甚至直言政府為迎合國際奧會「把人民當成棋子利用」。

ESPN專欄作家庫恩（Tim Keown）指出，日本將奧運視之為對國際展示國力的場域，而在新冠疫情席捲全球前，日本原計劃以2020年東京奧運，向世界宣告國已從2011年的311震災中恢復過來。

然而，日本民眾曾以舉辦奧運盛事、參與志工與臨時工作人員為傲的自豪感不復存在，反覆的新冠疫情與一年來的防疫限制將之消磨殆盡。對於擅長忍耐、有秩序的日本人而言，公開抗議、反對這樣的歷史意義的活動，顯示民憤已忍無可忍。

相較國際慘況日本疫情相對受控，全國1.25億人口中約1萬5000人染疫病故。然而日本的疫苗覆蓋率僅約20%，日前疫情又傳反撲，東京四度發布「緊急事態宣言」，更發布禁酒令，餐廳也只能營業到晚上8時，民眾不得出遊，小學生夏季旅行也被迫取消，8月重大的盂蘭盆節也因此受影響。與此同時，卻有大批各國運動員入境日本，這使得過去一年多顧全大局、配合防疫的民眾心生不滿。一名東京影像工作者直言，「人們只想要恢復正常生活，不想要奧運。多數民眾必須為奧運而犧牲，時間拉得太長了」。

儘管高達80％民眾反對，三分之二的民眾質疑安全，日本政府仍執意舉辦奧運，庫恩指出，這是為了配合國際奧林匹克委員會（IOC）已簽定的，佔其收益75%的電視合約，以及避免與2022北京冬奧撞期所做的決定，如此將國民健康至於險境，「使民眾感覺好像被利用的棋子。」

而受限疫情，日本民眾無法進場觀戰無參與感，運動員與媒體僅能往返場館以及選手村更無助於刺激當地經濟，所謂選手村防疫泡泡在相關人士染疫破70人的事實前更形同虛言，民眾質疑堅持舉辦奧運的意義，反對聲浪也不斷攀升，文章更指出奧運志工更因參與奧運而更產生壓力，直言「穿著志工制服需要勇氣，」往日自豪感蕩然無存。

庫恩引述受訪者表示，「從未見過如此程度的憤怒，而這正在（日本社會）蔓延。在所遇到的人中幾乎佔100％，有些人甚至到了不願意看（奧運）的程度。」另有當地受訪者表示，「日本人擅長忍耐，能犧牲小我顧全大局，然而這種信念在這次奧運中受到考驗。坦白說，我不認為其他國家能夠忍受這種情況。」

日本民眾對於在境內舉辦的奧運盛事萬般抵制，並玩笑的將遠在美國職棒發光發熱的大谷翔平稱為「唯一的希望」，足見諷刺。