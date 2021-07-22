新北「五館一園」7/22線上預約開跑 限容留、分時段 你我一起微解封!

因應近期疫情較為趨緩，三級警戒管制「微解封」， 新北市文化局也適度調整所屬藝文場館「五館一園」於7月24日起 開放局部室內空間，7月22日上午8時起，受理「網路預約」 申請，每日限開放3梯次參觀，且依各館空間限場次容留數， 以每兩週頻率開放申請為循環，在落實分流、 容留管制及保持社交安全距離等防疫規範的前提下， 提供民眾更多的藝文服務，防疫不防「藝」。

新北市文化局長龔雅雯表示，「五館一園」包括鶯歌陶瓷博物館、 十三行博物館、淡水古蹟博物館、黃金博物館、 坪林茶業博物館及國定古蹟林本源園邸，開放部分室內空間， 提供民眾入館參觀，每日開放3梯次，每梯次2小時為單位， 分別為上午10:00-12:00、12:30至下午2:30、 下午3:00-5:00，全面採線上預約制，不提供候補或現場報 名，當日不接受現場預約，每次預約最多4人為限。 首次開放預約參觀日期為7月24日(六)至8月1日(日)， 接續將以每兩週頻率，開放可預約時段， 各館每梯次可預約人數分別為十三行博物館80人、黃金博物館80 人、鶯歌陶瓷博物館80人、淡水古蹟博物館80人、 國定古蹟林本源園邸50人、坪林茶業博物館30人。

新北市文化局提醒民眾，預約成功後請確認收到預約成功通知信， 或可於預約系統網站查詢預約入場憑證 (QR Code)，並於預約時段內至現場持預約入場憑證 (QR Code)購票，每一入場憑證限用一次， 免費購票者請至現場出示相關證件證明。 參觀預約辦法如有未盡事宜，主辦單位保留修改、終止、 變更活動內容細節之權利，後續也將隨疫情發展做滾動式修正。

為了提供民眾更優質與安全兼顧的藝文欣賞環境，「五館一園」 開放區域除進行容留降載、實聯制(CDC)、 加強環境清消次數外，也請參觀民眾一律配合相關防疫措施， 佩戴口罩、測量體溫、手部消毒，實施園區內禁止飲食，維持1.5 公尺以上社交距離。相關預約資訊，民眾可至文化局官網(http s://reurl.cc/LbLyz9)以及文化局粉專查詢。

照片來源：新北市文化局提供