烟花颱風影響北台 新北市修樹整備減少災害發生

氣象局於昨（21）日晚間8:30分發布烟花(編號 6號)颱風海上颱風警報，北部風雨逐漸增強。 新北市政府綠美化環境景觀處提醒民眾， 若在戶外發現路樹傾倒情形時，可撥打本市1999市政服務專線， 景觀處將儘速派專人前往處理。

樹木傾倒搶災作業，分為防汛期整備、 災害搶救及災害復原三個階段。 為防止汛期間豪雨或颱風造成路樹傾及樹枝斷裂， 新北市政府綠美化環境景觀處及各公所已於汛期前完成樹木防汛修剪 及支架設置及巡檢，做好災害前的預防工作， 以降低災害造成路樹傾倒的問題。當颱風或致災性大雨來臨時， 則是配合新北市府災害應變中心的開設，搶災協力廠商立即待命， 並會持續巡查新北市重要道路，做好災害應變準備。 而當樹木傾倒或斷裂影響到道路通行時，則立即前往處理， 在最短時間內將樹木扶正或清除， 為全市的防救災動線隨時保持暢通， 讓都市的交通在災害發生後立即恢復運作。

景觀處表示，5月前即已完成汛期前修剪及整備工作， 在面臨即將來襲的颱風，防颱工作不分你我， 除了公部門進行路樹修剪外， 呼籲民眾加強檢視自家庭園及社區內樹木，倘樹木過度茂密， 有致災之虞，可委託專業園藝廠商對社區樹木進行適當修剪， 以維護公共安全。

照片來源：新北市政府綠美化環境景觀處提供