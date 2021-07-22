美參議員提「台灣夥伴關係法」 台灣外交部：持續關注

（台灣英文新聞／ 政治組 綜合報導）美國跨黨派參議員（21）日提出「台灣夥伴關係法案」，呼籲美國國民兵與台灣成立夥伴計畫，支持台灣發展防衛部隊並鼓勵雙方防衛高層官員交流，展現美國與台灣「站在一起」的信念。外交部表示將持續關注法案的後續進展。

「台灣夥伴關係法案」（Taiwan Partnership Act ）是共和黨參議員黨柯寧（John Cornyn, R-TX）與民主黨參議員達克沃絲（Tammy Duckworth, D-IL）在參院共同領銜提出，另有長期抗中友台的共和黨參議員史考特（Rick Scott）、克魯茲（Ted Cruz ）和楊恩（Todd Young）等11位跨黨派議員參與該項提案。

該法案旨在呼籲美國國民兵（National Guard）與台灣成立夥伴計畫，確保有一支整合良好、危機發生時能迅速部署人員的防衛部隊。為此，法案以「國會意見」呼籲美國行政部門，增進美台高階防衛官員與將級軍官往來、改善台灣預備役部隊，並擴大雙邊人道及災難援助合作等。

史考特於官網表示，隨著中共對台灣侵略升級，美國須清楚表明與最重要盟友台灣及台灣人民站在一起，捍衛台灣的民主。法案將向中國領導人習近平傳達一項重要訊息，即「美國不會容忍他對台灣自治的威脅」。

領銜提案的柯寧則表示，在日漸不穩及充斥權力鬥爭的（印太）地區，台灣是關鍵盟友，這項法案有助於確保美國國民兵在台灣自治受威脅時迅速採取行動支持台灣。

６月曾旋風訪台的達克沃絲則稱，台灣是美國在印太區域的重要戰略夥伴，她與柯寧共同提出這部跨黨派法案的目的，是評估兩國人民在緊急應變、網路防禦、教育、文化交流與顧問計畫等重要議題上增進合作的可行性。她表示，美國國民兵在國內各地工作表現傑出，是協助台灣協助建立上述各項技能領域的理想選擇。」

外交部表示，「台灣夥伴法案」(Taiwan Partnership Act)，內容支持美國民兵與台灣建立夥伴關係，以增加雙方在演訓、教育、語言等方面的軍事交流，並協助台灣提升後備戰力。另外；該法案的眾院版也在同一天由聯邦眾議員蓋拉格（Mike Gallagher, R-WI)等四位跨黨派議員共同提出。

外交部指出，美國國會長期以來透過立法等具體方式就台美重要議題表達正面友好的立場。外交部感謝美國國會兩黨議員採取各項友台作為，彰顯美國國會不分黨派對強化台美安全合作的一致強勁支持。未來台灣將持續關注法案的後續進展，並與美國國會友人及行政部門保持密切聯繫，穩健深化台美合作夥伴關係。