台灣邁向國家語言新時代　文化部線上會議邀全民參與

(台灣英文新聞/藝文組 綜合報導)「國家語言發展會議」首場線上論壇將7月31日起跑，文化部邀請全民參與探討4大議題。

文化部於21日召開「2021國家語言發展會議」線上啟動記者會，邀請教育部、客家委員會、原住民族委員會共同主辦首次辦理的「國家語言發展會議」，期盼透過全民參與，就國家語言發展相關議題進行討論，以提出面臨傳承危機的國家語言復振措施。首場線上論壇將7月31日起跑，至8月共辦理8場線上論壇討論4大議題，正式會議預計於9月中旬舉行，亦邀請縣市政府、民間相關團體和民眾共同參與。

文化部表示，「國家語言發展法」的立法精神在於確保面臨傳承危機的國家語言得以保存、復振及平等發展，自公布施行後，國家語言的使用與保障受到各界廣泛重視。本次國家語言發展會議以「邁向國家語言新時代」為主軸，討論「國家語言尊榮感」、「國家語言生活化」、「國家語言學習力」及「國家語言應用力」四大議題。邀請方耀乾、呂東熹、陳秀琪、張維安、林修澈、陳張培倫、陳高志、張榮興、鄭清鴻、廖元甫等各國家語言的學者專家擔任諮詢委員，提供專業諮詢。

文化部長李永得指出，「語言是族群文化、情感及記憶傳承的主要載體，語言權是文化公民權的重要體現」，雖然過去做了很多努力，現在更有國家法律確保語言的傳承及保存，但是不可否認，各族群的語言在社會發展趨勢下，仍面臨嚴峻的流失狀況。期盼透過此次國家語言發展會議的充分討論及共同參與，持續為國家語言的保存、復振及傳承努力，並且為台灣建構彼此尊重欣賞、相互包容的多元語言永續發展環境。

教育部常務次長林騰蛟提到，「國家語言發展法」施行後，教育部加強了國家語言的師資培育、部定課程的規劃施行、豐厚學習資源，以及營造友善的使用環境。客委會主委楊長鎮也呼應，學生是在校園同儕成長的社會化過程中建立語言的情感、語感，本土語言如果成為學校裡的學習語言、教學語言，將是本土語言真正獲得發展的關鍵。

原民會主委夷將．拔路兒Icyang．Parod則提到，2016年8月1日，總統蔡英文代表政府向原住民族道歉，一年內立法通過了「原住民族語言發展法」，宣示了原住民族語言是國家的語言，各條文中，亦完整規範了原住民族語言的學習、推廣及發展。

本次會議諮詢小組召集人方耀乾及計畫主持人國立台灣師範大學教授許慧如則說明會議討論的四大議題，希望透過這些議題的討論，讓本土語言獲得更高的尊榮感及更多的關注，期待本土語言能成為大家生活的語言，提升學習力及應用力。也希望藉由本會議和推廣活動的舉辦，讓過去長期推動的經驗獲得實踐，也捲動更多人重視及投入。

文化部表示，首場線上論壇將於7月31日（六）辦理，透過全民參與討論四大議題，廣徵民意，凝聚共識，提出國家語言未來具體可行的政策方向。此外，文化部為提升語言意識、推動語言生活化使用，會議期間將辦理15場推廣活動，透過文化藝術活動，讓民眾瞭解語言平權觀念，及語言復振的重要，鼓勵國人於生活中使用自己的語言，讓每個人能以使用自己的語言為榮。

文化部同時宣布，今日正式啟用國家語言發展會議網站，民眾可透過網站報名及線上直播方式參加論壇，第一場論壇自即日起開放報名，民眾只要於線上報名時提出使用語言的需求，大會將於論壇提供翻譯聽打服務；15場推廣活動則以線上方式觀看，包含講座、互動教學、親子共讀與Podcast等內容，民眾能夠透過沉浸式的語言學習互動環境，了解並學習不同語言的特色，文化部期待和各界對話，共同關心國家語言的未來。活動詳情請上官網：https://nldc.moc.gov.tw查詢。

「2021國家語言發展會議」活動網頁：https://nldc.moc.gov.tw

「2021國家語言發展會議」Youtube：https://www.youtube.com/channel/UCSH-eHXsbZ-hQPppBfN2How