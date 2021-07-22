仲夏芒果季台北福華點心坊披上金黃色衣裳

戴緊口罩的炎炎夏日令人煩悶，但別忘了夏天可是芒果盛產的季節！那金黃色澤的果肉、滑順口感中飄著鮮甜香氣，正是您會愛上的消暑聖品。台北福華大飯店點心坊巫主廚擅長選用當季水果加入多款糕點，今年也不例外地推出四款芒果系列品項，短短幾天內就創造出極高的詢問度。同時間更研發了一組兒童專屬的「親子DIY點心盒」，讓辛苦在家顧小孩的家長們，能有更新奇、創意又好吃的選擇，小朋友們也能邊吃邊玩，居家暑假一樣充滿樂趣。

今年點心坊所推出的四款點心，皆是選用台灣在地愛文芒果，其中客人們慶生最愛的「鮮芒果蛋糕」更貼心採用無麩質蛋糕及日本麵粉，讓不能吃麩質蛋糕的客人也能盡興品嚐，搭配上濃郁的北海道鮮奶油，很是幸褔。另外乳酪控最愛的「芒果輕乳酪」則是以法國和澳洲乳酪下去製作，其中澳洲乳酪的比例又再多一些，與外層的瑞士巧克力一起入口時那香濃，令人著迷！同時備受年輕族群喜愛的「香芒卡士達塔」及「芒果蜂蜜卡士達捲」皆採用經典香草卡士達醬，並精選法式杏仁塔、日式手作蛋糕體、新鮮芒果醬等高等食材作為搭配，使簡單的芒果甜點，更是風味迷人、甜而不膩。

宅在家的暑假期間，光是靠甜點無法收服孩子們的心？點心坊再端新創意，推出「親子DIY點心盒」，內含有九片造型餅乾、繽紛的三色糖霜、巧克力米及烘焙筆，簡單的組合，無限的想像！讓家中小寶貝能邊吃邊玩，製作出自己的專屬點心，每組售價只要350元。

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