台灣第一愉悅系手搖飲｢蔦日子｣推3方案，挺防疫，解清涼！

警戒延長不煩惱，台灣第一愉悅系手搖飲「蔦日子」，與你同在一起，抗疫不缺席，日子，不要蔦蔦的過，7/12微解封推出3方案，｢蔦日子｣陪消費者享受微確幸！

第一方案：減少等待時間，降低群聚機率，外送點起來

7/12起，除了Uber eat可以點｢蔦日子｣之外，｢蔦日子｣也有自己的外送團隊，凡於線上點餐或致電門市訂購滿688元(限信義ATT方圓3公里)，內湖科技園區須滿888元，即可開放外送服務！歡迎致電門市洽詢。

第二方案：消費滿額立即折

凡7/12-7/28，只要來店消費滿200元立馬減收50元，當次消費當次減收現省荷包，就是要讓消費者感受｢蔦日子｣共體時艱的誠意。

第三方案：真材實料不浮誇，沁涼消暑的｢菓語日報-冰球檸檬飲系列｣

｢蔦日子｣也在官方臉書粉絲專頁發起【誰是你心目中的武檸檬主？】活動，向消費者主推暑假強檔｢菓語日報-冰球檸檬飲系列｣，由｢蔦日子｣研發獨門｢檸檬秘笈｣，清涼解渴透心爽快，切磋調和黃金比例，真功夫，喝了就知有沒有？

快揪親朋好友來參加票選活動，就有機會獲得｢蔦日子｣限定周邊商品，有環保杯、環保袋及T恤喔~

NO1：菓語日爆▶青檸梅朋友

復古的老梅釀及檸檬的組合，一直為炎熱夏季，消暑解渴，亙久不衰的絕對組合配方。

青檸梅朋友採用了古早味梅釀及A級檸檬的導入，除了可以看到整顆檸檬在杯中浮沉，更是讓飲品有了酸而不澀的滋味。

若再加入我們的綠妍水玉或西柚水玉，也會有不同的口感喔！

NO2：菓語日爆▶蔦綠篤檸檬

炎熱的夏天就是要來點清爽的綠檸系列飲品，採用本地當季盛產的A級檸檬，與西柚水玉搭配起來，酸酸甜甜的口感更是絕配！

蔦綠篤檸檬為蔦日子獨創的微綠檸檬茶，不吝嗇地將「整顆現榨」檸檬放進杯中，裡頭能看到一片片現切的檸檬片，酸爽的口感為酷暑增添了不少涼意，很適合嗜酸的朋友。

NO3：菓語日爆▶蜜覓篤檸檬

選自富有花香氣味的百花蜜，搭配上翠綠特選A級檸檬，酸甜滋味交織清涼解膩；手工製作的綠妍水玉，是在日本也有腸胃清道夫之稱的寒天，富含高纖且低熱量Q彈又有嚼勁，此次更加入了台灣首創且吸眼球的獨特檸檬冰晶球，取名｢篤｣檸檬，言下之意就是用吸管把檸檬冰球｢篤｣破，不但在炎炎夏日消暑又降火且增添喝手搖飲的愉悅。

NO4：菓語日爆▶青檸沙沙

冰沙一直是聖夏消暑的最佳解渴方案，蔦日子特調獨門配方檸檬冰沙，酸甜清爽會讓您一口接一口，停不下來，也是招牌飲品之一。

NO5：菓語日爆▶老鹽爆打檸檬蔦紅

擁有滿滿檸檬片的紅茶，除紅茶特有的香氣之外，並藉由加入海鹽提味帶出絕佳風味。

NO6：菓語日爆▶老鹽爆打檸檬蔦綠

加入海鹽的檸檬綠茶，更顯清爽，不苦不澀，同樣佈滿檸檬片，是綠茶中的極品。

#蔦日子TSUTABI信義ATT蔦巢

地址：台北市信義區松壽路12號1樓32-1櫃位

電話：(02)7737-5068

營業時間：星期一至星期日PM12:00~8:00