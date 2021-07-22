台南大員皇冠假日酒店2021中秋禮盒最高7折起

儘管疫情衝擊，中秋送禮的禮俗還是不能少，因為疫情減少了與家人、朋友或客戶之間見面機會，更要獻上一份中秋賀禮聊表心意。為了緩解疫情低氣壓的氣氛與情緒，台南大員皇冠假日酒店2021年月餅禮盒以色彩心理學的「靚彩好月」為主題，推出「靚亮派對」每盒899元、「時光寶盒」每盒1,880元，透過兩款色彩繽紛、別具風格的月餅禮盒，讓收禮的人第一眼就有好心情，因限量販售，即日起開放預購，最高享7折起優惠。

防疫宅在家，中秋送禮該怎麼挑選？台南大員皇冠假日酒店2021年月餅禮盒以「靚彩好月」為主題，推出「靚亮派對」每盒899元，內含廣式月餅4入，口味有蓮蓉蛋黃、XO干貝、香菇滷肉、土鳳梨松子與濾掛咖啡4包；「時光寶盒」每盒1,880元，內含廣式月餅6入，口味有蓮蓉蛋黃、XO干貝、香菇滷肉、土鳳梨松子、蔥味肉燥、紅酒蔓越莓與哥倫比亞聖路易斯莊園咖啡1包(100g)，加碼送100元餐飲抵用券乙張，凡餐飲消費滿500元可折抵100元，使用期限至2022/03/31止。

兩款月餅禮盒皆為限量預購，包裝上要用顏色傳遞滿滿的正能量，一掃疫情的陰霾，用好心情的色彩一起正面迎戰Covid-19。口味上則採中西融合，廣式月餅的經典口味配上精選咖啡的濃郁香醇，在舌尖碰撞出美好的滋味。尤其精選的聖路易斯莊園咖啡是哥倫比亞的兩個認證莊園之一，利用山泉水進行清洗及分類，去皮、去果肉後，再進行24小時的自然陽光乾燥，讓咖啡的風味帶有天然的柑橘清香，絕對是品嘗月餅時最獨特搭配。即日起開始預購至2021年9月20日止，大宗預購最高享7折起。領貨時間為2021年9月3日至9月20日11:00-19:00，因限量發行，售完為止，需事先預訂，並依指定時間取貨。另提供20盒以上享單一地址免費宅配服務。線上預購https://forms.gle/ZMKUazQVPw1DTv9C9預購專線：06-512-1910彩豐樓。

台南大員皇冠假日酒店中秋禮盒設計除了要有節慶味，特別加入「色彩心理學」的概念，其中「靚亮派對」以黃、藍、橘、桃紅等高彩度顏色，黃色帶來積極、正向態度，降低焦慮並刺激食慾；藍色帶給人穩定與平靜的感覺；橘色則要給人溫暖而快樂；桃紅色則是傳遞大方熱情的象徵。

在疫情壟罩的期間，繽紛色彩的中秋禮盒，讓收禮的人感受到送禮的人滿滿心意。「時光寶盒」的設計靈感則是來自於阿嬤的菜櫥，歷經時光的掏洗、世代潮流的更迭，昇華成為「酡紅色」的時光寶盒，所謂酡紅色指的是飲酒後浮現在臉上的微醺顏色，屬於橘色多於紅色的調合色，收斂紅色的冶豔感，多點橘色的成熟活力，加上簡約的窗花與霧金的配件，經典又不失高雅，肯定成為月餅禮盒中引領時尚的代表。