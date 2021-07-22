台北新板希爾頓酒店「月滿花香」禮賞 首推兩款唯美中秋禮盒

疫情趨緩，但中秋送禮刻不容緩！新北市唯一國際酒店台北新板希爾頓推出的頂級月餅，向來都是中秋最受歡迎的經典禮品。今年特以「月滿花香」主題打造「新月」及「雅月」兩款月餅禮盒，由飯店主廚監製、品管，結合傳統廣式月餅手法融入創新口味，中西合併的創新吃法，完美比例挑起消費者的味蕾，一口接一口，欲罷不能！「新月禮盒」每盒４入售價980元，「雅月禮盒」每盒８入售價1,380元，於即日起至９月５日止預購付訂，即可享有早鳥價８折優惠。訂購洽詢專線：02-2958-3000 轉分機7521。

Fun飲新樂趣！打破月餅傳統思維 結合手搖口味探索味蕾新極限

禮盒包裝結合新東方古典美學 突破框架＂翻玩＂收納組合

防疫不鬆懈！線上訂購台北新板希爾頓中秋禮盒 在家收貨吃月餅

疫情改變許多民眾社交方式，但送禮向親友互表心意還是不能少。台北新板希爾頓酒店2021年推出「月滿花香」禮賞，打造「新月」及「雅月」兩款中秋節慶月餅禮盒，融合主廚團隊創新技術及烘焙概念，可望再創精緻月餅新話題！

其中喜愛傳統廣式月餅的消費者，絕不能錯過４入「新月」禮盒，以細緻、典雅壓紋的廣式月餅，融合台灣在地食材，呈現豐富而多層次的口感。其中口味包含老饕最愛的「蓮蓉蛋黃」甜而不膩、香氣四溢；「松露蕈菇」使用頂級松露及蕈菇融合，鹹香適中、口感滑潤、層次分明，獨特的松露香氣更是讓人食慾大開；「干貝XO」以主廚特調的XO 醬拌製，香氣撲鼻、更增添月餅味覺的層次感。「椒麻豚肉」嚴選台灣在地豬肉，拌入特製川椒醬、香而不嗆，顛覆傳統味蕾。

除了結合傳統與創新的「新月」月餅禮盒外，台北新板希爾頓也首次祭出手搖飲口味，推出８入「雅月」月餅禮盒，欲搶攻年輕客群。禮盒包裝以不過度使用包材，翻玩收納組合、可再重複利用，另結合「月圓花開」設計靈感，以現代抽象筆法，將花好月圓寓意繪製於禮盒外包裝上，整體設計為綻放、嶄新、圓滿，亦如同希爾頓向來對旅客賓至如歸的堅持服務。

禮盒內含「蓮蓉蛋黃」、「松露蕈菇」、「干貝XO」、「椒麻豚肉」等４款廣式月餅外，另含手搖控最愛的「楊枝甘露」入餅，一口咬下，綿密滑順的果香內餡漫溢、清新不膩口；「芋頭牛奶」以台灣在地芋頭搭配濃郁奶香，甫入口立刻被柔和的鮮奶香醇滋味圈粉！「君度香橙」以君度橙酒結合香濃巧克力，微醺香氣、咀嚼間帶有橙皮風味，別具特色、充滿質感的好味道。「奶皇流芯」改良傳統奶黃月餅作法，創造香濃、微鹹微甜的絕妙新體驗。

防疫期間，還是不能掉以輕心，台北新板希爾頓亦貼心推出線上預購、在家收貨服務，凡於即日起至９月５日止預購付訂，「新月禮盒」每盒４入原價980元，「雅月禮盒」每盒８入原價1,380元，即可另享有早鳥價８折優惠。訂購連結：https://reurl.cc/vq4Lek

詳情請洽02-2958-3000 轉分機7521。